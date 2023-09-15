https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/azovtsa-prigovorili-k-26-godam-kolonii-za-ubiystvo-dvukh-chelovek-1047997500.html

"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек

"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек

Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T14:12+0300

2023-09-15T14:12+0300

2023-09-15T14:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/04/1031768406_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_62e0a7fa1ca60b039dd339794243a12a.jpg

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил инструктора по вождению отряда спецназначения полка "Азов" Руслана Колодяжного к 26 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следствие установило, что в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый вместе со своими сослуживцами располагался на позициях, оборудованных в жилых домах и гражданских объектах в Мариуполе. В один из дней Колодяжный и его сослуживец Стронько получили приказ об убийстве двух невооруженных мужчин, которые шли неподалеку. Думая, что прохожие придерживаются пророссийской позиции, военные стали стрелять в них из автомата Калашникова. Оба потерпевших скончались.Уголовное дело в отношении Стронько будет рассмотрено судом отдельно.*организация запрещена на территории России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина