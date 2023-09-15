https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/azovtsa-prigovorili-k-26-godam-kolonii-za-ubiystvo-dvukh-chelovek-1047997500.html
"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек
"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T14:12+0300
2023-09-15T14:12+0300
2023-09-15T14:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил инструктора по вождению отряда спецназначения полка "Азов" Руслана Колодяжного к 26 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следствие установило, что в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый вместе со своими сослуживцами располагался на позициях, оборудованных в жилых домах и гражданских объектах в Мариуполе. В один из дней Колодяжный и его сослуживец Стронько получили приказ об убийстве двух невооруженных мужчин, которые шли неподалеку. Думая, что прохожие придерживаются пророссийской позиции, военные стали стрелять в них из автомата Калашникова. Оба потерпевших скончались.Уголовное дело в отношении Стронько будет рассмотрено судом отдельно.*организация запрещена на территории России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html
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"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек
14:12 15.09.2023 (обновлено: 14:43 15.09.2023)
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik.
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил инструктора по вождению отряда спецназначения полка "Азов" Руслана Колодяжного к 26 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает
Следственный комитет России.
Колодяжный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Следствие установило, что в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый вместе со своими сослуживцами располагался на позициях, оборудованных в жилых домах и гражданских объектах в Мариуполе.
В один из дней Колодяжный и его сослуживец Стронько получили приказ об убийстве двух невооруженных мужчин, которые шли неподалеку. Думая, что прохожие придерживаются пророссийской позиции, военные стали стрелять в них из автомата Калашникова. Оба потерпевших скончались.
Уголовное дело в отношении Стронько будет рассмотрено судом отдельно.
*организация запрещена на территории России.