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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/azovtsa-prigovorili-k-26-godam-kolonii-za-ubiystvo-dvukh-chelovek-1047997500.html
"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек
"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T14:12+0300
2023-09-15T14:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил инструктора по вождению отряда спецназначения полка "Азов" Руслана Колодяжного к 26 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следствие установило, что в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый вместе со своими сослуживцами располагался на позициях, оборудованных в жилых домах и гражданских объектах в Мариуполе. В один из дней Колодяжный и его сослуживец Стронько получили приказ об убийстве двух невооруженных мужчин, которые шли неподалеку. Думая, что прохожие придерживаются пророссийской позиции, военные стали стрелять в них из автомата Калашникова. Оба потерпевших скончались.Уголовное дело в отношении Стронько будет рассмотрено судом отдельно.*организация запрещена на территории России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html
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россия, украина
россия, украина

"Азовца"* приговорили к 26 годам колонии за убийство двух человек

14:12 15.09.2023 (обновлено: 14:43 15.09.2023)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда, где проходит первое судебное заседание по делу о ликвидации религиозной общины "Церковь Последнего Завета", основанной Сергеем Торопом (Виссарион). Из-за ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции заседание по делу о ликвидации ЦПЗ проходит в закрытом режиме.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда, где проходит первое судебное заседание по делу о ликвидации религиозной общины Церковь Последнего Завета, основанной Сергеем Торопом (Виссарион). Из-за ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции заседание по делу о ликвидации ЦПЗ проходит в закрытом режиме. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил инструктора по вождению отряда спецназначения полка "Азов" Руслана Колодяжного к 26 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Колодяжный признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
Следствие установило, что в период с 15 марта по 12 апреля 2022 года обвиняемый вместе со своими сослуживцами располагался на позициях, оборудованных в жилых домах и гражданских объектах в Мариуполе.
В один из дней Колодяжный и его сослуживец Стронько получили приказ об убийстве двух невооруженных мужчин, которые шли неподалеку. Думая, что прохожие придерживаются пророссийской позиции, военные стали стрелять в них из автомата Калашникова. Оба потерпевших скончались.
Уголовное дело в отношении Стронько будет рассмотрено судом отдельно.
*организация запрещена на территории России.
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