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МИД Абхазии: искажение выступления министра – попытка создания напряженности в обществе
МИД Абхазии: искажение выступления министра – попытка создания напряженности в обществе
После встречи главы МИД с жителями Сухумского района в социальных сетях были отмечены попытки искажения содержания речи и вырывание отрывков из контекста. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T12:29+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Попытки грубого искажения содержания выступления министра иностранных дел Абхазии с жителями Сухумского района проводятся с целью создания напряженности в обществе. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы МИД республики."Содержание выступления министра сводилось к важности профессионального, безэмоционального, неангажированного рассмотрения судьбоносных для страны вопросов", – подчеркивается в сообщении.МИД уточняет, что во время встреч глава ведомства рассказал слушателям о непростой геополитической ситуации, которая складывается вокруг Абхазии, в том числе из-за изменения отношений между ближайшими соседями – Россией и Грузией. В своей речи Инал Ардзинба подчеркнул важность всех общественно-политических сил для выстраивания общенационального диалога, который поспособствует сохранению и укреплению государственного суверенитета Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/ardzinba-rol-rossii-v-razvitii-abkhazii-ogromna-1047969692.html
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абхазия, новости, мид абхазии, инал ардзинба
МИД Абхазии: искажение выступления министра – попытка создания напряженности в обществе
12:29 15.09.2023 (обновлено: 12:37 15.09.2023)
После встречи главы МИД с жителями Сухумского района в социальных сетях были отмечены попытки искажения содержания речи и вырывание отрывков из контекста.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik.
Попытки грубого искажения содержания выступления министра иностранных дел Абхазии с жителями Сухумского района проводятся с целью создания напряженности в обществе. Об этом говорится
в официальном комментарии пресс-службы МИД республики.
"Содержание выступления министра сводилось к важности профессионального, безэмоционального, неангажированного рассмотрения судьбоносных для страны вопросов", – подчеркивается в сообщении.
МИД уточняет, что во время встреч глава ведомства рассказал слушателям о непростой геополитической ситуации, которая складывается вокруг Абхазии, в том числе из-за изменения отношений между ближайшими соседями – Россией и Грузией.
В своей речи Инал Ардзинба подчеркнул важность всех общественно-политических сил для выстраивания общенационального диалога, который поспособствует сохранению и укреплению государственного суверенитета Абхазии.