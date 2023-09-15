https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/mid-abkhazii-iskazhenie-vystupleniya-ministra---popytka-sozdaniya-napryazhennosti-v-obschestve-1047996959.html

МИД Абхазии: искажение выступления министра – попытка создания напряженности в обществе

МИД Абхазии: искажение выступления министра – попытка создания напряженности в обществе

После встречи главы МИД с жителями Сухумского района в социальных сетях были отмечены попытки искажения содержания речи и вырывание отрывков из контекста. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Попытки грубого искажения содержания выступления министра иностранных дел Абхазии с жителями Сухумского района проводятся с целью создания напряженности в обществе. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы МИД республики."Содержание выступления министра сводилось к важности профессионального, безэмоционального, неангажированного рассмотрения судьбоносных для страны вопросов", – подчеркивается в сообщении.МИД уточняет, что во время встреч глава ведомства рассказал слушателям о непростой геополитической ситуации, которая складывается вокруг Абхазии, в том числе из-за изменения отношений между ближайшими соседями – Россией и Грузией. В своей речи Инал Ардзинба подчеркнул важность всех общественно-политических сил для выстраивания общенационального диалога, который поспособствует сохранению и укреплению государственного суверенитета Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/ardzinba-rol-rossii-v-razvitii-abkhazii-ogromna-1047969692.html

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