https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/partiya-amtsakhara-otsenila-dialog-glavy-mid-s-zhitelyami-abkhazii-1048001445.html
Партия "Амцахара" оценила диалог главы МИД с жителями Абхазии
Партия "Амцахара" оценила диалог главы МИД с жителями Абхазии
В рамках выполнения поручений главы государства министр иностранных дел Абхазии провел ряд встреч с жителями разных городов республики. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T17:20+0300
2023-09-15T17:20+0300
2023-09-15T17:23+0300
в абхазии
абхазия
мид абхазии
инал ардзинба
амцахара (партия)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102966/23/1029662360_0:104:1997:1227_1920x0_80_0_0_652c7ea7caa78a8177de640dd7d54ea3.jpg
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Партия "Амцахара" назвала прямой диалог главы абхазского МИД Инала Ардзинба с жителями республики полезным и своевременным. Об этом сообщает Медиацентр МИД."На встречах, где присутствовали представители партии "Амцахара" и многие ветераны, Инал Ардзинба подчеркивал, что сегодня как никогда нашему народу нужно объединиться, отбросить внутриполитические распри, приложить все усилия для экономического развития страны", – говорится в сообщении.Уточняется, что на большей части встреч представителей СМИ не было, и при этом "некоторые оппозиционные ресурсы пытаются вырвать отдельные высказывания из контекста для создания "информационного шума".Партия назвала такие манипуляции некорректными и неуместными и призвала все общественные и политические силы объединиться в целях отстаивания абхазской государственности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/mid-abkhazii-iskazhenie-vystupleniya-ministra---popytka-sozdaniya-napryazhennosti-v-obschestve-1047996959.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102966/23/1029662360_111:0:1886:1331_1920x0_80_0_0_562841535cc505340e8dc4866cc4e782.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, амцахара (партия), новости
абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, амцахара (партия), новости
Партия "Амцахара" оценила диалог главы МИД с жителями Абхазии
17:20 15.09.2023 (обновлено: 17:23 15.09.2023)
В рамках выполнения поручений главы государства министр иностранных дел Абхазии провел ряд встреч с жителями разных городов республики.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik.
Партия "Амцахара" назвала прямой диалог главы абхазского МИД Инала Ардзинба с жителями республики полезным и своевременным. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
"На встречах, где присутствовали представители партии "Амцахара" и многие ветераны, Инал Ардзинба подчеркивал, что сегодня как никогда нашему народу нужно объединиться, отбросить внутриполитические распри, приложить все усилия для экономического развития страны", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на большей части встреч представителей СМИ не было, и при этом "некоторые оппозиционные ресурсы пытаются вырвать отдельные высказывания из контекста для создания "информационного шума".
Партия назвала такие манипуляции некорректными и неуместными и призвала все общественные и политические силы объединиться в целях отстаивания абхазской государственности.