https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/partiya-amtsakhara-otsenila-dialog-glavy-mid-s-zhitelyami-abkhazii-1048001445.html

Партия "Амцахара" оценила диалог главы МИД с жителями Абхазии

Партия "Амцахара" оценила диалог главы МИД с жителями Абхазии

В рамках выполнения поручений главы государства министр иностранных дел Абхазии провел ряд встреч с жителями разных городов республики. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T17:20+0300

2023-09-15T17:20+0300

2023-09-15T17:23+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Партия "Амцахара" назвала прямой диалог главы абхазского МИД Инала Ардзинба с жителями республики полезным и своевременным. Об этом сообщает Медиацентр МИД."На встречах, где присутствовали представители партии "Амцахара" и многие ветераны, Инал Ардзинба подчеркивал, что сегодня как никогда нашему народу нужно объединиться, отбросить внутриполитические распри, приложить все усилия для экономического развития страны", – говорится в сообщении.Уточняется, что на большей части встреч представителей СМИ не было, и при этом "некоторые оппозиционные ресурсы пытаются вырвать отдельные высказывания из контекста для создания "информационного шума".Партия назвала такие манипуляции некорректными и неуместными и призвала все общественные и политические силы объединиться в целях отстаивания абхазской государственности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/mid-abkhazii-iskazhenie-vystupleniya-ministra---popytka-sozdaniya-napryazhennosti-v-obschestve-1047996959.html

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