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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T20:02+0300
2023-09-15T20:02+0300
2023-09-15T20:02+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу в конце дня, и в воскресенье временами возможны дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу в конце дня, и в воскресенье временами возможны дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.