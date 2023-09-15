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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления, и прохождение холодного атмосферного фронта. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу в конце дня, и в воскресенье временами возможны дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии