https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/sotrudniki-gai-za-odin-reyd-oshtrafovali-desyaterykh-pyanykh-voditeley-1047999287.html

Сотрудники ГАИ за один рейд оштрафовали десятерых пьяных водителей

Сотрудники ГАИ за один рейд оштрафовали десятерых пьяных водителей

МВД Абхазии продолжает ежедневно проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений на дорогах республики. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T15:23+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции за один рейд в четверг, 14 сентября, оштрафовали десятерых человек за езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД.Сумма штрафа для каждого составила 30 тысяч рублей. Кроме того, "пойманные" водители были лишены прав на управление автомобилем на шесть месяцев. Помимо этого, сотрудники ГАИ обращают внимание на машины с затонированными лобовыми стеклами – такая тонировка запрещена по закону. За рейд было "растонировано" 30 автомобилей. Также за это время было выявлено 232 административных правонарушения.Усиленные рейды на дорогах республики проводятся в преддверии празднования 30-й годовщины Победы. Цель рейдов – снижение количества ДТП и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/v-smertelnom-dtp-v-ochamchyrskom-rayone-pogib-rossiyanin-1047975084.html

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