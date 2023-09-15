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https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/sotrudniki-gai-za-odin-reyd-oshtrafovali-desyaterykh-pyanykh-voditeley-1047999287.html
Сотрудники ГАИ за один рейд оштрафовали десятерых пьяных водителей
Сотрудники ГАИ за один рейд оштрафовали десятерых пьяных водителей
МВД Абхазии продолжает ежедневно проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений на дорогах республики. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T15:23+0300
2023-09-15T15:46+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции за один рейд в четверг, 14 сентября, оштрафовали десятерых человек за езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД.Сумма штрафа для каждого составила 30 тысяч рублей. Кроме того, "пойманные" водители были лишены прав на управление автомобилем на шесть месяцев. Помимо этого, сотрудники ГАИ обращают внимание на машины с затонированными лобовыми стеклами – такая тонировка запрещена по закону. За рейд было "растонировано" 30 автомобилей. Также за это время было выявлено 232 административных правонарушения.Усиленные рейды на дорогах республики проводятся в преддверии празднования 30-й годовщины Победы. Цель рейдов – снижение количества ДТП и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/v-smertelnom-dtp-v-ochamchyrskom-rayone-pogib-rossiyanin-1047975084.html
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абхазия, гаи
абхазия, гаи

Сотрудники ГАИ за один рейд оштрафовали десятерых пьяных водителей

15:23 15.09.2023 (обновлено: 15:46 15.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Ночной рейд
Ночной рейд - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МВД Абхазии продолжает ежедневно проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений на дорогах республики.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции за один рейд в четверг, 14 сентября, оштрафовали десятерых человек за езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба МВД.
Сумма штрафа для каждого составила 30 тысяч рублей. Кроме того, "пойманные" водители были лишены прав на управление автомобилем на шесть месяцев.
Помимо этого, сотрудники ГАИ обращают внимание на машины с затонированными лобовыми стеклами – такая тонировка запрещена по закону. За рейд было "растонировано" 30 автомобилей.
Также за это время было выявлено 232 административных правонарушения.
Усиленные рейды на дорогах республики проводятся в преддверии празднования 30-й годовщины Победы. Цель рейдов – снижение количества ДТП и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
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