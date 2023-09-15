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Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых
Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых
В последний раз ЦБ повышал ставку месяц назад, до этого она составляла 8,5% годовых. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T14:42+0300
2023-09-15T14:42+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на сто процентных пунктов – до 13% годовых.В этих условиях, уточняется в публикации, необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, чтобы ограничить рост инфляции и вернуть ее к показателю в 4% к 2024 году. По обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 6-7%, а в 2024 году вернется к 4% благодаря проводимой банком политике. Предыдущее внеочередное заседание Совета директоров Банка России прошло в понедельник, 14 августа, на фоне ослабления курса рубля. Тогда курс доллара составлял 101 рубль, евро — 111 рублей. Было принято решение о повышении ключевой ставки на 3,5% - с 8,5 до 12% годовых. До этого ставка повышалась в июле 2023 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/novye-potryaseniya-chto-budet-s-rublem-posle-resheniya-tsb-1047913497.html
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россия, новости, центральный банк рф, финансы, банки
россия, новости, центральный банк рф, финансы, банки
Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых
14:42 15.09.2023 (обновлено: 14:59 15.09.2023)
В последний раз ЦБ повышал ставку месяц назад, до этого она составляла 8,5% годовых.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik
. Центральный банк России принял решение
о повышении ключевой ставки на сто процентных пунктов – до 13% годовых.
"Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы", – говорится в сообщении.
В этих условиях, уточняется в публикации, необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, чтобы ограничить рост инфляции и вернуть ее к показателю в 4% к 2024 году.
По обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 6-7%, а в 2024 году вернется к 4% благодаря проводимой банком политике.
Предыдущее внеочередное заседание Совета директоров Банка России прошло в понедельник, 14 августа, на фоне ослабления курса рубля. Тогда курс доллара составлял 101 рубль, евро — 111 рублей.
Было принято решение о повышении ключевой ставки на 3,5% - с 8,5 до 12% годовых. До этого ставка повышалась в июле 2023 года.