https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/tsentrobank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-do-13-godovykh-1047997948.html

Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых

Центробанк поднял ключевую ставку до 13% годовых

В последний раз ЦБ повышал ставку месяц назад, до этого она составляла 8,5% годовых. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T14:42+0300

2023-09-15T14:42+0300

2023-09-15T14:59+0300

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СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на сто процентных пунктов – до 13% годовых.В этих условиях, уточняется в публикации, необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, чтобы ограничить рост инфляции и вернуть ее к показателю в 4% к 2024 году. По обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 6-7%, а в 2024 году вернется к 4% благодаря проводимой банком политике. Предыдущее внеочередное заседание Совета директоров Банка России прошло в понедельник, 14 августа, на фоне ослабления курса рубля. Тогда курс доллара составлял 101 рубль, евро — 111 рублей. Было принято решение о повышении ключевой ставки на 3,5% - с 8,5 до 12% годовых. До этого ставка повышалась в июле 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/novye-potryaseniya-chto-budet-s-rublem-posle-resheniya-tsb-1047913497.html

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