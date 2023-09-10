https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/novye-potryaseniya-chto-budet-s-rublem-posle-resheniya-tsb-1047913497.html

Новые потрясения: что будет с рублем после решения ЦБ

Новые потрясения: что будет с рублем после решения ЦБ

С 14 по 22 сентября Центробанк России увеличит продажу иностранной валюты почти в десять раз. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T14:25+0300

2023-09-10T14:25+0300

2023-09-10T14:25+0300

аналитика

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Увеличение продажи иностранной валюты в десять раз позволит удовлетворить потребности инвесторов и поддержать курс рубля. Также, вероятно, снова поднимут ключевую ставку. Однако, отмечают эксперты, ужесточение денежно-кредитной политики не даст желаемого эффекта и может негативно сказаться на бизнесе. Какие есть варианты развития ситуации — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.РокировкаФинансовый регулятор сообщил, что продажу увеличат до 150 миллиардов рублей. Решение продиктовано предстоящим погашением евробондов (облигаций, номинированных в зарубежных денежных единицах). После выплаты 16 сентября ЦБ ожидает от держателей бумаг повышенного спроса на валюту. Удовлетворение потребностей инвесторов позволит избежать скачков курса.Основные продажи регулятор проведет с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем составит 21,4 миллиарда рублей — вместо запланированных ранее 2,3. Оставшиеся средства, подлежащие обмену в рамках зеркальных сделок, связанных с финансированием ФНБ, будут равномерно реализовывать с 25 сентября 2023-го по 31 января 2024 года. Больше таких крупных погашений еврооблигаций не планируют до 2025-го.Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев отмечает, что текущий баланс рынка смещен наверх, а валютные интервенции затормозят плавное ослабление рубля во второй половине сентября. По его оценкам, дополнительное предложение юаней от ЦБ поможет удержать доллар в коридоре 92,50-101,75 рубля.Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что это временная техническая мера, направленная на сглаживание краткосрочных колебаний. В долгосрочной перспективе она не окажет существенного влияния на курс. В связи с этим эксперты ожидают очередного повышения ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ 15 сентября.Жесткий подходВ прошлый раз ставку повысили с 8,5% сразу до 12% — также для поддержания национальной валюты и снижения инфляции. По разным оценкам, сейчас показатель могут довести до 15%, однако возможен и рост в пределах одного пункта.Однако бизнес крайне болезненно реагирует на подорожание займов. Это сильно влияет на операционную деятельность и сдерживает развитие. "Предпринимательский корпус — основа экономики страны. А он и так в застое из-за проблем в финансовой сфере, весь рост ВВП обеспечивает ВПК", — говорит финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объясняет, что национальная валюта — производная от экономики и длительное последовательное падение рубля — индикатор глубинных проблем, которые нельзя решить закручиванием гаек. Ключевая ставка влияет на состояние экономики, а оно — на валюту. Сейчас курс плавающий, и корректировать его методами из 60-70-х прошлого века не получится. Он такой, каким его определяет совокупность конъюнктурных, внешнеторговых и прочих факторов.Ужесточение ДКП еще больше усложнит производство в стране и может обернуться снижением предпринимательской деятельности и ростом зависимости от иностранных продуктов. "Лучшее решение — стимулирование экономики всеми возможными средствами, включая смягчение ДКП. Развитие бизнеса обеспечит рост ВВП, а значит, и укрепление рубля", — уверен Беляев.Консервативная стратегияЭксперты считают, что ключевая ставка — не единственный инструмент влияния. В частности, можно ввести правило обязательной продажи выручки, усилить контроль за оттоком капитала, предлагает Антонов. Но пока регулятор не прибегает к подобным действиям. Аналитик выделяет несколько возможных причин такой "нерешительности".На первое место выходят опасения усилить негативные эффекты. Резкое ужесточение правил может вызвать панику среди населения и бизнеса. Несмотря на токсичность доллара и евро, люди бросятся скупать валюту и выводить капиталы за рубеж в ожидании последующих запретов. Это нанесет еще больший ущерб экономике.Также Россия стремится сохранить имидж открытой экономики, а слишком суровые ограничения подорвут репутацию страны как надежного партнера. К тому же чрезмерное ужесточение контроля чревато теневыми схемами оттока капитала. В этом ключе повышение ключевой ставки и операции на валютном рынке рассматриваются как более мягкие меры регулирования курса.Как бы то ни было, пока правление Центробанка придерживается выбранного курса, что подтверждают заявления его главы Эльвиры Набиуллиной. На прошлом заседании она объявила, что ставку в сентябре либо оставят на прежнем уровне, либо скорректируют в сторону увеличения, чтобы достигнуть целевой инфляции в четыре процента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230815/tsentrobank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-do-12-godovykh-1047505801.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/skoraya-pomosch-kak-budut-spasat-rubl-1047563223.html

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