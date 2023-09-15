https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/vzaimnyy-interes-butba-o-vzaimodeystvii-abkhazskoy-i-rossiyskoy-meditsiny--1047999987.html
Взаимный интерес: Бутба о взаимодействии абхазской и российской медицины
Взаимный интерес: Бутба о взаимодействии абхазской и российской медицины
О сотрудничестве России и Абхазии в сфере здравоохранения в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. 15.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-15T16:12+0300
2023-09-15T16:12+0300
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Взаимный интерес: Бутба о взаимодействии абхазской и российской медицины
Взаимный интерес: Бутба о взаимодействии абхазской и российской медицины
Абхазия постоянно взаимодействует с российскими клиниками, и эта работа ведется в круглосуточном режиме, отметил Бутба. Наращивается работа по лечению пациентов из Абхазии по полисам ОМС России. Об этом, а также о том, какая работа ведется по открытию в республике кардиохирургического отделения, по решению проблем онкобольных, по ремонту и оснащению Республиканской детской больницы, строительству нового здания больницы, как российские врачи помогают своим абхазским коллегами в сезонный наплыв пациентов и как решается кадровый вопрос в стране, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, здравоохранение, министерство здравоохранения рф, минздрав абхазии, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, здравоохранение, министерство здравоохранения рф, минздрав абхазии, аудио
Взаимный интерес: Бутба о взаимодействии абхазской и российской медицины
16:12 15.09.2023 (обновлено: 17:32 15.09.2023)
О сотрудничестве России и Абхазии в сфере здравоохранения в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Абхазия постоянно взаимодействует с российскими клиниками, и эта работа ведется в круглосуточном режиме, отметил Бутба. Наращивается работа по лечению пациентов из Абхазии по полисам ОМС России.
Об этом, а также о том, какая работа ведется по открытию в республике кардиохирургического отделения, по решению проблем онкобольных, по ремонту и оснащению Республиканской детской больницы, строительству нового здания больницы, как российские врачи помогают своим абхазским коллегами в сезонный наплыв пациентов и как решается кадровый вопрос в стране, слушайте в аудиофайле
.