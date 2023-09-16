https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-otkrylsya-v-sukhume----1048016066.html

Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме

Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме

Фестиваль организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры... 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T18:05+0300

2023-09-16T18:05+0300

2023-09-16T18:05+0300

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября. В фойе театра собрались поэты, общественные деятели, среди которых такие известные мастера художественного слова как Геннадий Аламиа, Владимир Зантария, Вахтанг Абхазоу, Инна Хаджимба и другие. Автор проекта - кабардинская поэтесса Зарина Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. Если раньше он проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии, в этот раз в Абхазию приехали также поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Она подчеркнула важность поддержания творческих связей между республиками с учетом того, что абхазы и адыги - близкие, родственные народы. Канукова сообщила, что по сложившейся доброй традиции, основная часть мероприятия состоится в Рицинском национальном парке. Участники фестиваля отправятся к озеру 17 сентября. Еще одно новшество литературного форума - вручение дипломов лауреата абхазо-адыгского фестиваля "Рифмы на Рице". Дипломы вручили абхазским молодым авторам Шазине Бганба и Абзагу Колбая. Он поблагодарил Зарину Канукову за организацию литературного фестиваля в республике. "Тебе особое уважение за то, что ты смогла организовать фестиваль, вложить в него душу, мысли в литературный форум", - сказал поэт. Выступавшие на открытии фестиваля "Рифмы на Рице" отмечали вклад Заура Налоева в развитие адыгской литературы, его связь с абхазскими мастерами художественного слова. Открытие фестиваля сопровождалось выступлением вокально-инструментального ансамбля "Гунда", который исполнял песни на абхазском, адыгском и русском языках. Первый фестиваль "Рифмы на Рице" прошел в Абхазии в 2018 году. В 2020 году из-за ковидных ограничений мероприятие прошло онлайн.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-proydet-v-abkhazii-1047941615.html

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