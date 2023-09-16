https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-otkrylsya-v-sukhume----1048016066.html
Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме
Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме
Фестиваль организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры... 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T18:05+0300
2023-09-16T18:05+0300
2023-09-16T18:05+0300
в абхазии
сухум
абхазия
кабардино-балкария
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/10/1048015838_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_190adf9cdca7754a32859e6a28b19775.jpg
СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября. В фойе театра собрались поэты, общественные деятели, среди которых такие известные мастера художественного слова как Геннадий Аламиа, Владимир Зантария, Вахтанг Абхазоу, Инна Хаджимба и другие. Автор проекта - кабардинская поэтесса Зарина Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. Если раньше он проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии, в этот раз в Абхазию приехали также поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Она подчеркнула важность поддержания творческих связей между республиками с учетом того, что абхазы и адыги - близкие, родственные народы. Канукова сообщила, что по сложившейся доброй традиции, основная часть мероприятия состоится в Рицинском национальном парке. Участники фестиваля отправятся к озеру 17 сентября. Еще одно новшество литературного форума - вручение дипломов лауреата абхазо-адыгского фестиваля "Рифмы на Рице". Дипломы вручили абхазским молодым авторам Шазине Бганба и Абзагу Колбая. Он поблагодарил Зарину Канукову за организацию литературного фестиваля в республике. "Тебе особое уважение за то, что ты смогла организовать фестиваль, вложить в него душу, мысли в литературный форум", - сказал поэт. Выступавшие на открытии фестиваля "Рифмы на Рице" отмечали вклад Заура Налоева в развитие адыгской литературы, его связь с абхазскими мастерами художественного слова. Открытие фестиваля сопровождалось выступлением вокально-инструментального ансамбля "Гунда", который исполнял песни на абхазском, адыгском и русском языках. Первый фестиваль "Рифмы на Рице" прошел в Абхазии в 2018 году. В 2020 году из-за ковидных ограничений мероприятие прошло онлайн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-proydet-v-abkhazii-1047941615.html
сухум
абхазия
кабардино-балкария
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/10/1048015838_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_946fec2554877a6b4176dbb2939b05a6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, абхазия, кабардино-балкария, культура
сухум, абхазия, кабардино-балкария, культура
Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме
Фестиваль организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября.
В фойе театра собрались поэты, общественные деятели, среди которых такие известные мастера художественного слова как Геннадий Аламиа, Владимир Зантария, Вахтанг Абхазоу, Инна Хаджимба и другие.
Автор проекта - кабардинская поэтесса Зарина Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. Если раньше он проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии, в этот раз в Абхазию приехали также поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкесии.
Она подчеркнула важность поддержания творческих связей между республиками с учетом того, что абхазы и адыги - близкие, родственные народы.
Канукова сообщила, что по сложившейся доброй традиции, основная часть мероприятия состоится в Рицинском национальном парке. Участники фестиваля отправятся к озеру 17 сентября.
Еще одно новшество литературного форума - вручение дипломов лауреата абхазо-адыгского фестиваля "Рифмы на Рице". Дипломы вручили абхазским молодым авторам Шазине Бганба и Абзагу Колбая.
"Стихи на Рице будут по-другому читаться, там небесная акустика и особая аура, мы будем читать стихи на абхазском, на адыгском. Пусть звучит адыгская речь на абхазской земле, сколько пролито адыгской крови, чтобы это событие состоялось в Абхазии", - сказал поэт Владимир Зантария.
Он поблагодарил Зарину Канукову за организацию литературного фестиваля в республике.
"Тебе особое уважение за то, что ты смогла организовать фестиваль, вложить в него душу, мысли в литературный форум", - сказал поэт.
Выступавшие на открытии фестиваля "Рифмы на Рице" отмечали вклад Заура Налоева в развитие адыгской литературы, его связь с абхазскими мастерами художественного слова.
Открытие фестиваля сопровождалось выступлением вокально-инструментального ансамбля "Гунда", который исполнял песни на абхазском, адыгском и русском языках. Первый фестиваль "Рифмы на Рице" прошел в Абхазии в 2018 году. В 2020 году из-за ковидных ограничений мероприятие прошло онлайн.