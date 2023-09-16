Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
В фестивале приняли участие 125 детей из пяти районов – Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку 15 сентября в селе Мыку Очамчырского района.
Школьники из пяти районов - Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского - были разделены на пять команд: "Гончары", "Всадники", "Лучники", "Ткачи", "Кулинары". Для каждой из команд была разработана отдельная программа.
На фестивале проходили лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также мастер-классы по лепке из глины, рисованию орнаментов народов, проживающих в Абхазии, приготовлению абхазских национальных блюд, стрельбе из лука.
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
8/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
1/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
2/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
3/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
4/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
5/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
6/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
7/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Больше всего участником, по их словам, понравилась абхазская старинная игра "Ахылпахас" и стрельба из лука.
Идея проведения Фестиваля принадлежит районным инициативным группам Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского района и поддержана Совместной программой Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий и международной организацией "Движение против голода".
Всего Фестиваль посетило порядка 250 человек.
10 января 2022, 16:50