https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/festival-kultury-i-remesel-proshel-v-sele-myku-1048013656.html

Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку

Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку

В фестивале приняли участие 125 детей из пяти районов – Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T16:15+0300

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в абхазии

очамчырский район

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку 15 сентября в селе Мыку Очамчырского района. На фестивале проходили лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также мастер-классы по лепке из глины, рисованию орнаментов народов, проживающих в Абхазии, приготовлению абхазских национальных блюд, стрельбе из лука.Больше всего участником, по их словам, понравилась абхазская старинная игра "Ахылпахас" и стрельба из лука.Идея проведения Фестиваля принадлежит районным инициативным группам Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского района и поддержана Совместной программой Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий и международной организацией "Движение против голода".Всего Фестиваль посетило порядка 250 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/emkuzhev-ob-izgotovlenii-abkhazskogo-luka-lyubimoe-delo--1037084310.html

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