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https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/festival-kultury-i-remesel-proshel-v-sele-myku-1048013656.html
Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку
В фестивале приняли участие 125 детей из пяти районов – Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-16T16:15+0300
2023-09-16T16:15+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку 15 сентября в селе Мыку Очамчырского района. На фестивале проходили лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также мастер-классы по лепке из глины, рисованию орнаментов народов, проживающих в Абхазии, приготовлению абхазских национальных блюд, стрельбе из лука.Больше всего участником, по их словам, понравилась абхазская старинная игра "Ахылпахас" и стрельба из лука.Идея проведения Фестиваля принадлежит районным инициативным группам Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского района и поддержана Совместной программой Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий и международной организацией "Движение против голода".Всего Фестиваль посетило порядка 250 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/emkuzhev-ob-izgotovlenii-abkhazskogo-luka-lyubimoe-delo--1037084310.html
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очамчырский район, очамчыра, культура, дети, абхазия
очамчырский район, очамчыра, культура, дети, абхазия

Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку

16:15 16.09.2023
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2023
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
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В фестивале приняли участие 125 детей из пяти районов – Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Фестиваль культуры и ремесел прошел в селе Мыку 15 сентября в селе Мыку Очамчырского района.
Школьники из пяти районов - Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского - были разделены на пять команд: "Гончары", "Всадники", "Лучники", "Ткачи", "Кулинары". Для каждой из команд была разработана отдельная программа.
На фестивале проходили лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также мастер-классы по лепке из глины, рисованию орнаментов народов, проживающих в Абхазии, приготовлению абхазских национальных блюд, стрельбе из лука.
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
6/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
7/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку - Sputnik Абхазия
8/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
1/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
2/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
3/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
4/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
5/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
6/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
7/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
8/8
© Foto / Предоставлено Ольгой Джонуа
Фестиваль культуры и ремесел в селе Мыку
Больше всего участником, по их словам, понравилась абхазская старинная игра "Ахылпахас" и стрельба из лука.
Идея проведения Фестиваля принадлежит районным инициативным группам Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского района и поддержана Совместной программой Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий и международной организацией "Движение против голода".
Всего Фестиваль посетило порядка 250 человек.
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