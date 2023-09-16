https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/okolo-1500-chelovek-primut-uchastie-v-parade-k-30-letiyu-pobedy-v-abkhazii-1048017175.html

Около 1500 человек примут участие в параде к 30-летию Победы в Абхазии

Около 1500 человек примут участие в параде к 30-летию Победы в Абхазии

З0 сентября 2023 года по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 30-й годовщины Победы. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-16T20:33+0300

в абхазии

овна

30 сентября (день победы)

абхазия

сухум

министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Около 1500 военнослужащих примут участие в параде 30 сентября, сообщил ТАСС замминистра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. По его словам, в параде участвуют все части и подразделения Минобороны, по одной коробке от каждой силовой структуры - СГБ, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, ГСО. К шествию присоединятся и югоосетинские военнослужащие. Генеральная репетиция пройдет 28 сентября.День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии, он ежегодно отмечается 30 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html

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овна, 30 сентября (день победы), абхазия, сухум, министерство обороны абхазии