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https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/okolo-1500-chelovek-primut-uchastie-v-parade-k-30-letiyu-pobedy-v-abkhazii-1048017175.html
Около 1500 человек примут участие в параде к 30-летию Победы в Абхазии
Около 1500 человек примут участие в параде к 30-летию Победы в Абхазии
З0 сентября 2023 года по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 30-й годовщины Победы. 16.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Около 1500 военнослужащих примут участие в параде 30 сентября, сообщил ТАСС замминистра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. По его словам, в параде участвуют все части и подразделения Минобороны, по одной коробке от каждой силовой структуры - СГБ, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, ГСО. К шествию присоединятся и югоосетинские военнослужащие. Генеральная репетиция пройдет 28 сентября.День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии, он ежегодно отмечается 30 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230830/podgotovka-ko-dnyu-pobedy-kakim-budet-glavnyy-prazdnik-abkhazii-v-2023-godu-1047737985.html
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овна, 30 сентября (день победы), абхазия, сухум, министерство обороны абхазии
овна, 30 сентября (день победы), абхазия, сухум, министерство обороны абхазии

Около 1500 человек примут участие в параде к 30-летию Победы в Абхазии

20:33 16.09.2023
© Sputnik / Акоп КущянПлощадь Свободы
Площадь Свободы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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З0 сентября 2023 года по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 30-й годовщины Победы.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Около 1500 военнослужащих примут участие в параде 30 сентября, сообщил ТАСС замминистра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба.
По его словам, в параде участвуют все части и подразделения Минобороны, по одной коробке от каждой силовой структуры - СГБ, миграционной службы, таможенного комитета, МЧС, ГСО.
"МВД впервые выставляет две коробки, состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. Также в параде по традиции примут участие подразделения 7-й российской военной базы и погрануправления ФСБ России в Абхазии, казаки республики", - добавил Цвижба.
К шествию присоединятся и югоосетинские военнослужащие.
Генеральная репетиция пройдет 28 сентября.
День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии, он ежегодно отмечается 30 сентября.
День Победы отметили в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2023
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