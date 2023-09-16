https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/seminar-po-trendam-v-sotssetyakh-i-neyrosetyam-proshel-v-sukhume-1048015230.html

Семинар по трендам в соцсетях и нейросетям прошел в Сухуме

Семинар по трендам в соцсетях и нейросетям прошел в Сухуме

Мастер-класс "Тренды соцсетей: как создавать интересный контент" прошел в рамках семинаров для журналистов, организованных "Домом Москвы" в Сухуме. 16.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-16T17:10+0300

2023-09-16T17:10+0300

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Мастер-класс по трендам в соцсетях и нейросетям прошел в рамках семинаров для журналистов в Доме Москвы в Сухуме в субботу 16 сентября.Спикером выступил стратег по цифровым коммуникациям Игорь Челотканов.Эксперт рассказал будущим журналистам о том, как работают соцсети в эпоху, когда перевернулась коммуникационная система."Будущее соцсетей, а, может быть, и журналистики - искусственный интеллект. Самый главный тренд сегодня - нейросети. Чем это грозит? Сложно будет отличать правду от вымысла”, - отметил он и привел в пример фейковые новости, созданные искусственным интеллектом.При этом, как отметил Челотканов, нейросети могут стать хорошим помощником для журналистов и людей, которые работают с соцсетями.В соцсетях нейросети могут использоваться для разных целей:Также нейросети - хороший инструмент помощи дизайнерам и копирайтерам. По словам Челотканова, они упрощают им работу, но не заменяют творческий подход и человеческий фактор.Семинар оказался полезным для слушателей, в частности студентов Абхазского государственного университета. Как призналась студентка 2 курса журфака Жасмин Герзмава, благодаря экспертам она получила новые знания.Двухдневный семинар для молодых и начинающих журналистов проходит в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 и 16 сентября.Мастер-классы и практикумы будут посвящены продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/put-v-professiyu-kak-proshli-seminary-dlya-zhurnalistov-v-sukhume-1048002540.html

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