Семинар по трендам в соцсетях и нейросетям прошел в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба Семинары для начинающих журналистов
© Sputnik / Леон Адлейба
Мастер-класс "Тренды соцсетей: как создавать интересный контент" прошел в рамках семинаров для журналистов, организованных "Домом Москвы" в Сухуме.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Мастер-класс по трендам в соцсетях и нейросетям прошел в рамках семинаров для журналистов в Доме Москвы в Сухуме в субботу 16 сентября.
Спикером выступил стратег по цифровым коммуникациям Игорь Челотканов.
“Чем мотивирован выбор темы? В первую очередь, мне кажется, главный тренд в социальных медиа и коммуникациях - нейросети и что они могут генерировать, как и с какой скоростью. Мне кажется, важно говорить именно об этом, а не о выборе подходящей картинки и тональности коммуникации для постов в социальных сетях. Это все, конечно, хорошо, но это как говорить о паровых автомобилях в век электрокаров. А нейросеть - те самые электрокары, а все остальное - уже конные повозки. За нейросетью не только будущее, но и настоящее. Это важно знать, этим надо пользоваться, использовать в своей работе”, - подчеркнул Челотканов.
Эксперт рассказал будущим журналистам о том, как работают соцсети в эпоху, когда перевернулась коммуникационная система.
"Будущее соцсетей, а, может быть, и журналистики - искусственный интеллект. Самый главный тренд сегодня - нейросети. Чем это грозит? Сложно будет отличать правду от вымысла”, - отметил он и привел в пример фейковые новости, созданные искусственным интеллектом.
При этом, как отметил Челотканов, нейросети могут стать хорошим помощником для журналистов и людей, которые работают с соцсетями.
В соцсетях нейросети могут использоваться для разных целей:
для модерации контента, анализа загружаемых видео, фото и тексты и определить нарушение правил или нежелательный контент;
как рекомендательная система - нейросети могут учитывать интересы, предпочтения и поведение пользователей и предлагать подходящий аудитории контент;
для генерации контента -нейросети могут создавать новый контент на основе существующего или по заданным параметрам, например, переписывать текст под социальные сети, переводить несложные тексты на другой язык.
Также нейросети - хороший инструмент помощи дизайнерам и копирайтерам. По словам Челотканова, они упрощают им работу, но не заменяют творческий подход и человеческий фактор.
Семинар оказался полезным для слушателей, в частности студентов Абхазского государственного университета. Как призналась студентка 2 курса журфака Жасмин Герзмава, благодаря экспертам она получила новые знания.
“Такие семинары для нас, как для начинающих журналистов, играют большую роль. Очень много нового мы узнаем, особенно в плане распространения информации и использования нейросети. Специалисты, которые приезжают, дают нам новые знания. Семинар по неросетсям, безусловно, очень понравился и мне, и моим друзьям. Раньше опыта использования нейросетей не было, но я задумалась над этим. Когда я приду домой подробнее изучу возможности нейросетей", - призналась студентка.
Двухдневный семинар для молодых и начинающих журналистов проходит в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 и 16 сентября.
Мастер-классы и практикумы будут посвящены продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат.