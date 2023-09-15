https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/put-v-professiyu-kak-proshli-seminary-dlya-zhurnalistov-v-sukhume-1048002540.html

Путь в профессию: как прошли семинары для журналистов в Сухуме

Путь в профессию: как прошли семинары для журналистов в Сухуме

Двухдневный семинар для молодых и начинающих журналистов открылся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 сентября. 15.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-15T19:39+0300

2023-09-15T19:39+0300

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На мастер-классах опытные работники российских средств массовой информации рассказывали о том, как создавать видеоконтент, как набрать подписчиков в Telegram-канале и как правильно продвигать контент в социальных сетях.Бадрак Авидзба, SputnikКак создавать видеоконтентОткрывая мероприятие, советник директора "Дома Москвы" Борис Накопия отметил, что семинар проводится по инициативе Московского дома соотечественника при поддержке Департамента международного развития внешних связей правительства города Москвы.В мероприятии приняли участие студенты факультета журналистики, руководители и сотрудники пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций. Провести семинары для абхазских журналистов в республику приехали журналист, блогер, спортивный комментатор Игорь Чекунов, продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова и стратег по цифровым коммуникациям Игорь Челотканов.Первый интерактивный практикум на тему "Создание видеоконтента: сценарий, съемка, монтаж" провел Игорь Чекунов. Он отметил важность создания видеоконтента для различных пресс-служб, и то, что он широко используется и в SMM."Кто-то публикует скучный отчет о том, что проведено такое-то мероприятие, приняли участие те и те. Но это невозможно читать, потому что это скука и уныние. Даже фото не всегда может дать прочувствовать читателю и зрителю атмосферу того, как это было. Видео – это не то, что будущее, это – настоящее", - подчеркнул он.Во время семинара специалист давал ценные советы начинающим журналистам и студентам о том, как снимать сюжеты, на что нужно обращать внимание, чтобы вызывать интерес у зрителей."Сюжет на телеканалах обычно длится от трех до пяти минут. Сначала нужно понять следует ли снимать сюжет, может быть, стоит ограничиться одной новостью. Также нужно понять, актуальна ли тема, и что с ней можно сделать", - отметил Чекунов.Еще одно правило, которому нужно следовать – на одну тему можно снять только один сюжет. Не стоит пытаться объять необъятное, отмечает спикер. В некоторых случаях отснятое видео не нуждается в текстовом сопровождении. Такой прием также активно используется средствами массовой информации, что говорит о востребованности видеоконтента.В конце мастер-класса Игорь Чекунов предложил разделить участников мероприятия на команды после чего дал им одно общее задание – сделать репортаж на тему десятилетия "Дома Москвы" и журналистского семинара, который там проходит.Команды могли весь остаток дня ходить по всем этажам "Дома Москвы", записывать интервью – узнавать, чем живет организация, а также общаться с участниками и организаторами семинара. Отснятые сюжеты команды отправят Чекунову, который будет оценивать материалы и давать советы.Продвижение информации в соцсетяхСледующий семинар провела продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова. Тема семинара - "Методы и технологии продвижения информации в социальных сетях".Спикер отметила, что у каждой популярной социальной сети есть своя целевая аудитория. Telegram-каналы в плане продвижения информации вышли на первые строки во многих странах мира, в частности, в России."Это платформа, которая постоянно развивается и дает большие возможности для журналистов. Если по возрасту смотреть, это более взрослая целевая аудитория, которой важны новости, какие-то общественные каналы и группы. Если мы посмотрим на перераспределение тематик, то 82% пользователей Telegram читают новости, по 59% обращают внимание на темы развлечений и политики, 55% - на темы образования", - рассказала Кабанова.Telegram-каналы – одно из самых оперативных медиа-пространств, где информационные ресурсы пытаются опередить друг друга, с тем, чтобы первыми донести ту или иную информацию пользователям, подчеркивает Кабанова."Если вы - СМИ, у которого есть свои корреспонденты, такие большие ресурсы, как, условно, РИА Новости, то вы публикуете новости оперативно, так как есть договоренности с различными структурами. Если вы – маленькое агентство, и вы опоздали на какую-то новость, вы выдаете пояснение, комментарий к этой новости. Нужно находить другой подход к этой новости", - поделилась Кабанова.Также Мария Кабанова дала советы о том, как нужно работать с вотермарками (водяными знаками – прим.) знаками на фотографиях к новостям, и привела примеры того, как нужно их использовать и как этого делать нельзя. Например, вотермарки не должны перекрывать лица людей, запечатленных на снимке.Во время семинара Мария Кабанова рассказала о принципах работы и с другими социальными сетями, которые чаще всего используются информационными агентствами для распространения тех или иных новостей.Семинар для молодых и начинающих журналистов продолжится 16 сентября. Мастер-классы и практикумы будут посвящены продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/master-klassy-dlya-radioveduschikh-proydut-v-sputnik-1047989927.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/kabanova-o-telegram-samoe-razvivayuscheesya-sotsialnoe-media-1042815623.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/s-vysoty-ptichego-poleta-kak-poluchit-bolshe-informatsii-s-pomoschyu-bespilotnikov---1046634194.html

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