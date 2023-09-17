Кардиохирургическое отделение планируют открыть в Абхазии

“Речь идет о кардиологическом отделении для того, чтобы люди здесь на месте получали помощь при острых ситуациях, когда нужно стентировать пациентов, при инфарктах, при сосудистых патологиях в целом. При сосудистых патологиях тоже проводятся определенные малоинвазивные вмешательства, это спасает жизни. Да, в этом направлении мы тоже работаем”, - сказал Бутба.