https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/kardiokhirurgicheskoe-otdelenie-planiruyut-otkryt-v-abkhazii-1048017450.html
Кардиохирургическое отделение планируют открыть в Абхазии
Кардиохирургическое отделение планируют открыть в Абхазии
В кардиохирургическом отделении пациентам с проблемами сердца будут проводить операции, в том числе стентирование. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T08:55+0300
2023-09-17T08:55+0300
2023-09-17T08:55+0300
в абхазии
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здравоохранение
абхазия
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Кардиохирургическое отделение, в котором пациенты смогут получать квалифицированную помощь при острых ситуациях, планируют открыть в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.В Абхазии еще в 2019 году заговорили о необходимости открытия кардиохирургического отделения. Однако тогда проект не был реализован.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, здравоохранение, абхазия
медицина, здравоохранение, абхазия
Кардиохирургическое отделение планируют открыть в Абхазии
В кардиохирургическом отделении пациентам с проблемами сердца будут проводить операции, в том числе стентирование.
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Кардиохирургическое отделение, в котором пациенты смогут получать квалифицированную помощь при острых ситуациях, планируют открыть в Абхазии. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
“Речь идет о кардиологическом отделении для того, чтобы люди здесь на месте получали помощь при острых ситуациях, когда нужно стентировать пациентов, при инфарктах, при сосудистых патологиях в целом. При сосудистых патологиях тоже проводятся определенные малоинвазивные вмешательства, это спасает жизни. Да, в этом направлении мы тоже работаем”, - сказал Бутба.
В Абхазии еще в 2019 году заговорили о необходимости открытия кардиохирургического отделения. Однако тогда проект не был реализован.