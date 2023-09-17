https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/mayning-fermu-obnaruzhili-v-lesu-v-tkuarchale-1048018746.html

Майнинг-ферму обнаружили в лесу в Ткуарчале

Майнинг-ферму обнаружили в лесу в Ткуарчале

Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

майнинг в абхазии

абхазия

ткуарчальский район

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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Действующую майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве в районе Ткуарчала, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.Проверку объекта проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта.Составлен административный протокол в отношении владельца, жителя села Звандрипш Гудаутского района Есната Агрба.Аппараты по добыче криптовалют изъяты на склад временного хранения.

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майнинг в абхазии, абхазия, ткуарчальский район