https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/mayning-fermu-obnaruzhili-v-lesu-v-tkuarchale-1048018746.html
Майнинг-ферму обнаружили в лесу в Ткуарчале
Майнинг-ферму обнаружили в лесу в Ткуарчале
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T09:50+0300
2023-09-17T09:50+0300
2023-09-17T09:53+0300
в абхазии
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ткуарчальский район
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Действующую майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве в районе Ткуарчала, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.Проверку объекта проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта.Составлен административный протокол в отношении владельца, жителя села Звандрипш Гудаутского района Есната Агрба.Аппараты по добыче криптовалют изъяты на склад временного хранения.
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майнинг в абхазии, абхазия, ткуарчальский район
майнинг в абхазии, абхазия, ткуарчальский район
Майнинг-ферму обнаружили в лесу в Ткуарчале
09:50 17.09.2023 (обновлено: 09:53 17.09.2023)
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Действующую майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве в районе Ткуарчала, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Всего на ферме было обнаружено 148 аппаратов для добычи криптовалюты. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 100.3 кВт.
Проверку объекта проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта.
Составлен административный протокол в отношении владельца, жителя села Звандрипш Гудаутского района Есната Агрба.
Аппараты по добыче криптовалют изъяты на склад временного хранения.