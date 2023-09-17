https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-18-sentyabrya-1048027178.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T15:20+0300

2023-09-17T15:20+0300

2023-09-17T15:31+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925643_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_688462e60988f31e1e606b623ae28ee4.jpg

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В понедельник, 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии