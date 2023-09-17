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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T15:20+0300
2023-09-17T15:20+0300
2023-09-17T15:31+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В понедельник, 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 сентября
15:20 17.09.2023 (обновлено: 15:31 17.09.2023)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. В понедельник, 18 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.