https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/remont-fasada-gudautskogo-vokzala-zavershat-ko-dnyu-pobedy-1048027463.html

Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы

Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы

Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T17:10+0300

2023-09-17T17:10+0300

2023-09-17T17:10+0300

в абхазии

гудаута

гудаутский район

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абхазская железная дорога

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщили Sputnik в АЖД.В организации уточнили, что речь не идет о реставрации здания, так как этот вид работ дорогостоящий и требует много времени. Стены частично зашпаклюются в местах, где откололись куски старой штукатурки, а само здание со всех сторон уже красится в серый и белый цвета.Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.

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гудаута, гудаутский район, абхазия, абхазская железная дорога