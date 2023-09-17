СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщили Sputnik в АЖД.В организации уточнили, что речь не идет о реставрации здания, так как этот вид работ дорогостоящий и требует много времени. Стены частично зашпаклюются в местах, где откололись куски старой штукатурки, а само здание со всех сторон уже красится в серый и белый цвета.Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
В организации уточнили, что речь не идет о реставрации здания, так как этот вид работ дорогостоящий и требует много времени. Стены частично зашпаклюются в местах, где откололись куски старой штукатурки, а само здание со всех сторон уже красится в серый и белый цвета.
Помимо этого, отметили в АЖД, будут проведены работы по благоустройству перрона вокзала. Также в начале прошлого лета приступили к замене старой кровли вокзала на фальцевую с замковой системой.
Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.
Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.
За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.