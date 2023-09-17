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https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/remont-fasada-gudautskogo-vokzala-zavershat-ko-dnyu-pobedy-1048027463.html
Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы
Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы
Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T17:10+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщили Sputnik в АЖД.В организации уточнили, что речь не идет о реставрации здания, так как этот вид работ дорогостоящий и требует много времени. Стены частично зашпаклюются в местах, где откололись куски старой штукатурки, а само здание со всех сторон уже красится в серый и белый цвета.Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
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гудаута, гудаутский район, абхазия, абхазская железная дорога
гудаута, гудаутский район, абхазия, абхазская железная дорога

Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы

17:10 17.09.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутский вокзал
Гудаутский вокзал - Sputnik Абхазия, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт фасада Гудаутского вокзала завершат ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщили Sputnik в АЖД.
Сталинский ампир в упадке: история Гудаутского вокзала
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году.

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он выполнен в стиле сталинского ампира.

Он выполнен в стиле сталинского ампира. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он выполнен в стиле сталинского ампира.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевую часть здания украшают колонны и арки.

Лицевую часть здания украшают колонны и арки. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевую часть здания украшают колонны и арки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах.

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Витражи местами разбиты.

Витражи местами разбиты. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Витражи местами разбиты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции.

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши.

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте.

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но средств на это пока что не изыскали.

Но средств на это пока что не изыскали. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но средств на это пока что не изыскали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала.

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но дело дальше не пошло.

Но дело дальше не пошло. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но дело дальше не пошло.

1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гудаутский железнодорожный вокзал был открыт в 1944 году.

2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он выполнен в стиле сталинского ампира.

3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лицевую часть здания украшают колонны и арки.

4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако без должного ухода величественная красота здания исчезает прямо на глазах.

5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Витражи местами разбиты.

6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокзал сегодня функционирует не полностью. Здесь работают лишь касса и комната дежурного по станции.

7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стены и лепнина в залах портятся из-за протекающей крыши.

8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание вокзала нуждается в капитальном ремонте.

9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но средств на это пока что не изыскали.

10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2018 году жители района проявили инициативу открыть сбор средств на восстановление вокзала.

11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но дело дальше не пошло.

В организации уточнили, что речь не идет о реставрации здания, так как этот вид работ дорогостоящий и требует много времени. Стены частично зашпаклюются в местах, где откололись куски старой штукатурки, а само здание со всех сторон уже красится в серый и белый цвета.
Помимо этого, отметили в АЖД, будут проведены работы по благоустройству перрона вокзала. Также в начале прошлого лета приступили к замене старой кровли вокзала на фальцевую с замковой системой.
Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.
Вокзал, как и многие станции в Абхазии, был построен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи.
За последние 30 лет здание Гудаутского вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная часть вокзала.
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