https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/stikhi-na-vode-zavershilsya-abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-1048031418.html

Стихи на воде: завершился Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице"

Стихи на воде: завершился Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице"

Фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

поэзия

озеро рица

абхазия

кабардино-балкария

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" завершился на озере Рица в воскресенье, 17 сентября, рассказала Sputnik автор проекта, поэтесса Зарина Канукова.Канукова добавила, что по результатам жеребьевки, выбрали трех поэтов, чьи творческие вечера состоятся в следующем году в Сухуме, Майкопе и Нальчике. Абхазский поэт Абзагу Колбая, который выступит со своими стихотворениями 21 марта в Нальчике в рамках проекта "Чтения на Чигете".У еще одного абхазского поэта Дмитрия Габелия в июне состоится встреча с читателями в Майкопе на водопадах Руфабго. Также творческая встреча с читателями пройдет в рамках фестиваля "Рифмы на Рице" у поэтессы из Майкопа Сусанны Баговой.Кроме этого, подчеркнула Канукова, продолжаются работы по переводу текстов стихотворений с абхазского на адыгский языки и наоборот, а также постоянно действующие рубрики в литературных журналах и газетах.Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. К абхазским и кабардино-балкарским поэтам в этот раз присоединились поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкессии.Фестиваль "Рифмы на Рице" организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-otkrylsya-v-sukhume----1048016066.html

озеро рица

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культура, поэзия, озеро рица, абхазия, кабардино-балкария