https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/stikhi-na-vode-zavershilsya-abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-1048031418.html
Стихи на воде: завершился Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице"
Стихи на воде: завершился Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице"
Фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T21:00+0300
2023-09-17T21:00+0300
2023-09-17T21:33+0300
в абхазии
культура
поэзия
озеро рица
абхазия
кабардино-балкария
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" завершился на озере Рица в воскресенье, 17 сентября, рассказала Sputnik автор проекта, поэтесса Зарина Канукова.Канукова добавила, что по результатам жеребьевки, выбрали трех поэтов, чьи творческие вечера состоятся в следующем году в Сухуме, Майкопе и Нальчике. Абхазский поэт Абзагу Колбая, который выступит со своими стихотворениями 21 марта в Нальчике в рамках проекта "Чтения на Чигете".У еще одного абхазского поэта Дмитрия Габелия в июне состоится встреча с читателями в Майкопе на водопадах Руфабго. Также творческая встреча с читателями пройдет в рамках фестиваля "Рифмы на Рице" у поэтессы из Майкопа Сусанны Баговой.Кроме этого, подчеркнула Канукова, продолжаются работы по переводу текстов стихотворений с абхазского на адыгский языки и наоборот, а также постоянно действующие рубрики в литературных журналах и газетах.Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. К абхазским и кабардино-балкарским поэтам в этот раз присоединились поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкессии.Фестиваль "Рифмы на Рице" организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/abkhazo-adygskiy-literaturnyy-festival-rifmy-na-ritse-otkrylsya-v-sukhume----1048016066.html
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Стихи на воде: завершился Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице"
21:00 17.09.2023 (обновлено: 21:33 17.09.2023)
Фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" завершился на озере Рица в воскресенье, 17 сентября, рассказала Sputnik автор проекта, поэтесса Зарина Канукова.
"Было впечатляюще, что стихи читали на известной галере буквально на озере. Это было спонтанно. Читали стихи на абхазском, кабардинском, адыгейском, русском языках. Импровизировали, общались. Я поняла, что для нашего фестиваля, его участников и слушателей разнообразие форматов – это очень важно, так как результат этих встреч – это знакомство, налаживание связей и дружба", - отметила она.
Канукова добавила, что по результатам жеребьевки, выбрали трех поэтов, чьи творческие вечера состоятся в следующем году в Сухуме, Майкопе и Нальчике. Абхазский поэт Абзагу Колбая, который выступит со своими стихотворениями 21 марта в Нальчике в рамках проекта "Чтения на Чигете".
У еще одного абхазского поэта Дмитрия Габелия в июне состоится встреча с читателями в Майкопе на водопадах Руфабго. Также творческая встреча с читателями пройдет в рамках фестиваля "Рифмы на Рице" у поэтессы из Майкопа Сусанны Баговой.
Кроме этого, подчеркнула Канукова, продолжаются работы по переводу текстов стихотворений с абхазского на адыгский языки и наоборот, а также постоянно действующие рубрики в литературных журналах и газетах.
Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. К абхазским и кабардино-балкарским поэтам в этот раз присоединились поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкессии.
"Этому очень обрадовалась генеральный директор фестиваля, супруга Султана Сосналиева Любовь Сосналиева. Также с нами постоянно находится наш старший друг, известный поэт филолог Владимир Зантария. Нас поддержал председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, который предложил в следующем году провести также выставку художников в рамках нашего фестиваля", - уточнила она.
Фестиваль "Рифмы на Рице" организован при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.