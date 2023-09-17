https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/vzaimodeystvie-v-tursfere-mezhdu-abkhaziey-i-mangistauskoy-oblastyu-obsudili-v-kazakhstane-1048024019.html
Взаимодействие в турсфере между Абхазией и Мангистауской областью обсудили в Казахстане
Взаимодействие в турсфере между Абхазией и Мангистауской областью обсудили в Казахстане
Абхазская делегация во главе с министром туризма Теймуразом Хишба находится на I Международном туристическом форуме в Казахстане. 17.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-17T13:30+0300
2023-09-17T13:30+0300
2023-09-17T13:30+0300
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СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере туризма обсудили замминистра туризма Дмитрий Зантария с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым.Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана, численность населения - более 800 тысяч человек.Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие в работе I Международного туристического форума "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире", который проходит в Казахстане в городе Актау.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/khishba-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-v-kazakhstane-1048009990.html
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туризм, абхазия, отдых в абхазии, казахстан
туризм, абхазия, отдых в абхазии, казахстан
Взаимодействие в турсфере между Абхазией и Мангистауской областью обсудили в Казахстане
Абхазская делегация во главе с министром туризма Теймуразом Хишба находится на I Международном туристическом форуме в Казахстане.
СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере туризма обсудили замминистра туризма Дмитрий Зантария с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым.
"На встрече стороны обсуждали возможности сотрудничества в сфере туризма. Также ими было предложено обменяться поездками творческих коллективов", - говорится в сообщении пресс-службы Минтуризма.
Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана, численность населения - более 800 тысяч человек.
Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие в работе I Международного туристического форума "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире", который проходит в Казахстане в городе Актау.