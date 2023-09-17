https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/vzaimodeystvie-v-tursfere-mezhdu-abkhaziey-i-mangistauskoy-oblastyu-obsudili-v-kazakhstane-1048024019.html

Взаимодействие в турсфере между Абхазией и Мангистауской областью обсудили в Казахстане

Взаимодействие в турсфере между Абхазией и Мангистауской областью обсудили в Казахстане

Абхазская делегация во главе с министром туризма Теймуразом Хишба находится на I Международном туристическом форуме в Казахстане. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-17T13:30+0300

2023-09-17T13:30+0300

2023-09-17T13:30+0300

в абхазии

туризм

абхазия

отдых в абхазии

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/11/1048023854_187:272:1156:817_1920x0_80_0_0_0c36b58d79dc6921b7512fc2eb883d5e.jpg

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Вопросы сотрудничества в сфере туризма обсудили замминистра туризма Дмитрий Зантария с руководителем управления туризма Мангистауской области Мауленом Габдулкалиевым.Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана, численность населения - более 800 тысяч человек.Делегация Минтуризма во главе с министром Теймуразом Хишба принимает участие в работе I Международного туристического форума "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире", который проходит в Казахстане в городе Актау.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230916/khishba-vystupil-na-mezhdunarodnom-forume-v-kazakhstane-1048009990.html

абхазия

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туризм, абхазия, отдых в абхазии, казахстан