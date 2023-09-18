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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине сентября: аномальная жара
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине сентября: аномальная жара
Как долго еще можно будет купаться в море, какой будет погода во второй половине сентября, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог... 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T18:12+0300
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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине сентября: аномальная жара
Ахба о погоде в Абхазии во второй половине сентября: аномальная жара
Во второй половине сентября ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода, лишь в отдельные дни местами могут быть кратковременные осадки, сообщила Ахба."С 24 на 25 и 26 сентября ожидаем местами небольшие осадки. Средние ночные температуры +14°С +19 °С, а днем от + 23 °С до 28°С . В отдельные дни могут быть отклонения на 1-2 градуса. Первая неделя более теплая, а на второй неделе перепады температуры. Может быть до +25°С + 27°С . Аномальная жара для сентября ожидается, но не жарче, чем в первой половине месяца. К концу месяца температура понизится до +22-23 градусов. Температура моря +25°С +24°С ", – сказала Ахба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Ахба о погоде в Абхазии во второй половине сентября: аномальная жара
18:12 18.09.2023 (обновлено: 18:13 18.09.2023)
Как долго еще можно будет купаться в море, какой будет погода во второй половине сентября, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба.
Во второй половине сентября ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода, лишь в отдельные дни местами могут быть кратковременные осадки, сообщила Ахба.
"С 24 на 25 и 26 сентября ожидаем местами небольшие осадки. Средние ночные температуры +14°С +19 °С, а днем от + 23 °С до 28°С . В отдельные дни могут быть отклонения на 1-2 градуса. Первая неделя более теплая, а на второй неделе перепады температуры. Может быть до +25°С + 27°С . Аномальная жара для сентября ожидается, но не жарче, чем в первой половине месяца. К концу месяца температура понизится до +22-23 градусов. Температура моря +25°С +24°С ", – сказала Ахба.
Полная версия беседы в аудиофайле.