https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/okolo-1700-turistov-posetili-abkhaziyu-na-laynere-knyaz-vladimir-s-iyunya-2023-goda-1048046445.html

Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня 2023 года

Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня 2023 года

В июне этого года из Сочи были открыты новые морские ворота в Абхазию – по маршруту "Сочи-Сухум-Сочи". 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T14:40+0300

2023-09-18T14:40+0300

2023-09-18T17:38+0300

в абхазии

абхазия

сочи

"князь владимир" в абхазии

южное таможенное управление

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня 2023 года, сообщили в пресс-службе по городу Сочи Краснодарской таможни.В настоящее время из Сочи курсируют два круизных судна – Astoria Grande, который предлагает путешествия по турецкому побережью с 2022 года, и российский "Князь Владимир".Пассажиропоток на международных рейсах в морском торговом порту Сочи с апреля по сентябрь вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.С апреля по сентябрь таможенный контроль на международных морских рейсах лайнера Astoria Grande в Турцию прошли более 30 тысяч пассажиров и 18 тысяч членов экипажа лайнера (более 48 тысяч физлиц).Сочинский центральный таможенный пост Краснодарской таможни находится в порту Сочи. С начала 2023 года сотрудники таможни провели контроль 34 тысяч пассажиров и 20 тысяч членов экипажей, они также проверили 140 судов. Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала – более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/vremya-kruiza-na-knyaze-vladimire-v-sukhum-besplatno-uvelichat-na-dva-dopolnitelnykh-dnya-1047044459.html

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абхазия, сочи, "князь владимир" в абхазии , южное таможенное управление