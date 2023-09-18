https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/podkhodyaschego-momenta-moglo-ne-byt-kak-na-voyne-sozdavalis-semi-1047346201.html

"Подходящего момента могло не быть": как на войне создавались семьи

"Подходящего момента могло не быть": как на войне создавались семьи

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T17:50+0300

2023-09-18T17:50+0300

2023-09-18T17:50+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

свадьба в абхазии

любовь

овна

история

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Война войной, а свадьба по расписанию – так подумали герои материала Sputnik в свое время и приняли твердое решение не откладывать самый главный праздник в долгий ящик, ведь другого шанса могло и не быть.Асмат Цвижба, SputnikПодходящий моментРоберт и Виолетта познакомились еще школьниками, отношения зародились в студенческие годы. Свадьба молодых была назначена на 1992 год, жених уже планировал большое свадебное путешествие по Европе, но планы пришлось скорректировать.Роберт ушел на фронт в первые же дни войны и прошел ее в составе добровольческого батальона из Чечни. Родители Виолетты приняли решение отправить ее и младшего брата Беслана в Россию, но там брат и сестра побыли совсем немного, так как Беслан рвался на фронт.Узнав о несбывшихся планах Роберта, командир батальона уговорил его не откладывать свадьбу, ее сыграли 17 ноября 1992 года в Гудауте. Весь взвод помогал молодым готовиться к торжеству, гостей собралось много.Виолетта так и не надела белого платья. По словам Анастасии, все произошло настолько быстро, что о костюмах и свадебном платье времени думать не было.Всю войну Виолетта оставалась в Абхазии, ухаживала за мужем, когда он получил серьезное ранение. Их браку уже 31 год."По сей день они друг друга с полуслова понимают и очень ценят, всегда учили нас с братом, что нет ничего важнее семьи", – сказала Анастасия."Он ее найдет"Историю знакомства Гиви Допуа и Эсмы Шамба Sputnik рассказала их дочь Айя. Эсма во время войны работала технологом на хлебозаводе Пицунды. Смены длились по два-три дня, сотрудники практически жили на работе, чтобы обеспечить жителей хлебом.Гиви Допуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, после войны занимал должности заместителя, а затем председателя Госкомитета по репатриации, а также исполняющего обязанности главы Очамчырского района.С первых дней войны Допуа воевал на линии фронта, 14 августа принял первый бой у Красного моста в Сухуме, после воевал на Гумистинском фронте.Гиви и Эсма познакомились в декабре 1992 года, через несколько дней после Латской трагедии (вертолет с 85 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными над горным селом Лата 14 декабря 1992 года - прим.). Тела погибших лежали в ряд у обломков сбитого вертолета. Недалеко от места под елью сидела Эсма, которая закрыла лицо руками и сильно плакала.Гиви, который находился неподалеку, решил поинтересоваться у девушки, потеряла ли она кого-то в трагедии. Как оказалось, нет, просто Эсма не смогла остаться в стороне от чужого горя.Гиви и Эсма поженились после окончания войны, ей было 23 года, ему – 42. Жених привел невесту в родительский дом в первую годовщину Дня Победы и Независимости 30 сентября 1994 года, невеста по традиции разбила тарелку у порога дома. Вечером в городе были салюты, друзья шутили, что они в честь молодоженов.Свадьба была назначена на 19 ноября. Гиви с друзьями своими силами восстанавливали свадебный зал, белили стены, вешали люстры. Эсма по древним абхазским традициям стояла в отдельной комнате с подругами.По словам Айи, Гиви "патриот до мозга костей", упрямый и принципиальный во многих вопросах. Мама же "всегда стоит за папой, но знает к нему подход" и "всегда находит к нему ключ".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221214/prervannyy-polet-latskaya-tragediya-1043109351.html

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Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), свадьба в абхазии, любовь, овна, история