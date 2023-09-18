https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/podkhodyaschego-momenta-moglo-ne-byt-kak-na-voyne-sozdavalis-semi-1047346201.html
"Подходящего момента могло не быть": как на войне создавались семьи
"Подходящего момента могло не быть": как на войне создавались семьи
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война. 18.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-18T17:50+0300
2023-09-18T17:50+0300
2023-09-18T17:50+0300
в абхазии
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
свадьба в абхазии
любовь
овна
история
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Война войной, а свадьба по расписанию – так подумали герои материала Sputnik в свое время и приняли твердое решение не откладывать самый главный праздник в долгий ящик, ведь другого шанса могло и не быть.Асмат Цвижба, SputnikПодходящий моментРоберт и Виолетта познакомились еще школьниками, отношения зародились в студенческие годы. Свадьба молодых была назначена на 1992 год, жених уже планировал большое свадебное путешествие по Европе, но планы пришлось скорректировать.Роберт ушел на фронт в первые же дни войны и прошел ее в составе добровольческого батальона из Чечни. Родители Виолетты приняли решение отправить ее и младшего брата Беслана в Россию, но там брат и сестра побыли совсем немного, так как Беслан рвался на фронт.Узнав о несбывшихся планах Роберта, командир батальона уговорил его не откладывать свадьбу, ее сыграли 17 ноября 1992 года в Гудауте. Весь взвод помогал молодым готовиться к торжеству, гостей собралось много.Виолетта так и не надела белого платья. По словам Анастасии, все произошло настолько быстро, что о костюмах и свадебном платье времени думать не было.Всю войну Виолетта оставалась в Абхазии, ухаживала за мужем, когда он получил серьезное ранение. Их браку уже 31 год."По сей день они друг друга с полуслова понимают и очень ценят, всегда учили нас с братом, что нет ничего важнее семьи", – сказала Анастасия."Он ее найдет"Историю знакомства Гиви Допуа и Эсмы Шамба Sputnik рассказала их дочь Айя. Эсма во время войны работала технологом на хлебозаводе Пицунды. Смены длились по два-три дня, сотрудники практически жили на работе, чтобы обеспечить жителей хлебом.Гиви Допуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, после войны занимал должности заместителя, а затем председателя Госкомитета по репатриации, а также исполняющего обязанности главы Очамчырского района.С первых дней войны Допуа воевал на линии фронта, 14 августа принял первый бой у Красного моста в Сухуме, после воевал на Гумистинском фронте.Гиви и Эсма познакомились в декабре 1992 года, через несколько дней после Латской трагедии (вертолет с 85 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными над горным селом Лата 14 декабря 1992 года - прим.). Тела погибших лежали в ряд у обломков сбитого вертолета. Недалеко от места под елью сидела Эсма, которая закрыла лицо руками и сильно плакала.Гиви, который находился неподалеку, решил поинтересоваться у девушки, потеряла ли она кого-то в трагедии. Как оказалось, нет, просто Эсма не смогла остаться в стороне от чужого горя.Гиви и Эсма поженились после окончания войны, ей было 23 года, ему – 42. Жених привел невесту в родительский дом в первую годовщину Дня Победы и Независимости 30 сентября 1994 года, невеста по традиции разбила тарелку у порога дома. Вечером в городе были салюты, друзья шутили, что они в честь молодоженов.Свадьба была назначена на 19 ноября. Гиви с друзьями своими силами восстанавливали свадебный зал, белили стены, вешали люстры. Эсма по древним абхазским традициям стояла в отдельной комнате с подругами.По словам Айи, Гиви "патриот до мозга костей", упрямый и принципиальный во многих вопросах. Мама же "всегда стоит за папой, но знает к нему подход" и "всегда находит к нему ключ".
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), свадьба в абхазии, любовь, овна, история
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), свадьба в абхазии, любовь, овна, история
"Подходящего момента могло не быть": как на войне создавались семьи
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило цикл материалов об историях пар, судьбы которых связала Отечественная война.
Война войной, а свадьба по расписанию – так подумали герои материала Sputnik в свое время и приняли твердое решение не откладывать самый главный праздник в долгий ящик, ведь другого шанса могло и не быть.
Подходящий момент
Роберт и Виолетта познакомились еще школьниками, отношения зародились в студенческие годы. Свадьба молодых была назначена на 1992 год, жених уже планировал большое свадебное путешествие по Европе, но планы пришлось скорректировать.
Историю семьи Роберта и Виолетты мне рассказала их дочь Анастасия. По ее словам, родители не любят вспоминать о военных годах, подробностями не делятся даже в семье, поэтому события по крупицам пришлось собирать у родственников.
Роберт ушел на фронт в первые же дни войны и прошел ее в составе добровольческого батальона из Чечни. Родители Виолетты приняли решение отправить ее и младшего брата Беслана в Россию, но там брат и сестра побыли совсем немного, так как Беслан рвался на фронт.
Узнав о несбывшихся планах Роберта, командир батальона уговорил его не откладывать свадьбу, ее сыграли 17 ноября 1992 года в Гудауте. Весь взвод помогал молодым готовиться к торжеству, гостей собралось много.
Виолетта так и не надела белого платья. По словам Анастасии, все произошло настолько быстро, что о костюмах и свадебном платье времени думать не было.
"Как-то я даже задала вопрос: "Как вам пришло в голову сыграть свадьбу во время войны, вокруг люди умирают?" Они ответили, что момента более подходящего могло и не быть", – рассказала девушка.
Всю войну Виолетта оставалась в Абхазии, ухаживала за мужем, когда он получил серьезное ранение. Их браку уже 31 год.
"По сей день они друг друга с полуслова понимают и очень ценят, всегда учили нас с братом, что нет ничего важнее семьи", – сказала Анастасия.
"Он ее найдет"
Историю знакомства Гиви Допуа и Эсмы Шамба Sputnik рассказала их дочь Айя. Эсма во время войны работала технологом на хлебозаводе Пицунды. Смены длились по два-три дня, сотрудники практически жили на работе, чтобы обеспечить жителей хлебом.
"Мама работала вообще, не выходя оттуда, они жили там, ночевали там, хлебозавод был окружен военными, потому что люди буквально нападали на завод, врывались внутрь, выбивали ворота, у людей была паника", – рассказывает Айя.
Гиви Допуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, после войны занимал должности заместителя, а затем председателя Госкомитета по репатриации, а также исполняющего обязанности главы Очамчырского района.
С первых дней войны Допуа воевал на линии фронта, 14 августа принял первый бой у Красного моста в Сухуме, после воевал на Гумистинском фронте.
Гиви и Эсма познакомились в декабре 1992 года, через несколько дней после Латской трагедии (вертолет с 85 беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит грузинскими военными над горным селом Лата 14 декабря 1992 года - прим.).
Тела погибших лежали в ряд у обломков сбитого вертолета. Недалеко от места под елью сидела Эсма, которая закрыла лицо руками и сильно плакала.
Гиви, который находился неподалеку, решил поинтересоваться у девушки, потеряла ли она кого-то в трагедии. Как оказалось, нет, просто Эсма не смогла остаться в стороне от чужого горя.
"Мама рассказывала свои впечатления, когда первый раз подняла глаза и увидела папу: "Огромный, бородатый мужчина взрослых лет, мне он напомнил медведя. Я и подумать тогда не могла, что выйду за него замуж". А вот папе мама сразу понравилась. Был разгар войны, совершенно было не до этого, но он точно знал, что война закончится и абхазы победят, и вот тогда он ее найдет", – рассказала девушка.
Гиви и Эсма поженились после окончания войны, ей было 23 года, ему – 42. Жених привел невесту в родительский дом в первую годовщину Дня Победы и Независимости 30 сентября 1994 года, невеста по традиции разбила тарелку у порога дома. Вечером в городе были салюты, друзья шутили, что они в честь молодоженов.
Свадьба была назначена на 19 ноября. Гиви с друзьями своими силами восстанавливали свадебный зал, белили стены, вешали люстры. Эсма по древним абхазским традициям стояла в отдельной комнате с подругами.
По словам Айи, Гиви "патриот до мозга костей", упрямый и принципиальный во многих вопросах. Мама же "всегда стоит за папой, но знает к нему подход" и "всегда находит к нему ключ".