https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/poslednyaya-vstrecha-epizod-na-mostu-pered-shturmom-sukhuma-1048029792.html

Последняя встреча: эпизод на мосту перед штурмом Сухума

Последняя встреча: эпизод на мосту перед штурмом Сухума

Человек научился воевать с себе подобными за те или иные интересы. Это несомненно самое большое зло, это самое плохое качество цивилизации, пишет автор... 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T08:55+0300

2023-09-18T08:55+0300

2023-09-18T10:34+0300

овна

история

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абхазия

сухум

30-летие дня победы и независимости абхазии

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Алексей Ломия, SputnikСамое умное существо на белом свете – это человек. Просто потому, что умеет создавать, строить, добывать, писать, читать... Список можно продолжать до бесконечности. Но при всем при этом, именно человек научился воевать с себе подобными за те или иные интересы. Это несомненно самое большое зло, это самое плохое качество цивилизации. И чем дальше и больше развивается человеческая мысль, чем масштабней изобретения, чем прогрессивнее наука, тем изощреннее становятся способы людей убивать друг друга. И вроде бы все это понимают, и так хотелось бы, чтобы лучшие изобретения шли только на созидание, на формирование безопасной среды, на поддержание экологии, на перспективную медицину, но нет. Мы снова и снова идем по пути милитаризации, мы плавим металл и отливаем танки и самолеты, орудия и автоматы, чтобы рано или поздно убивать себе подобных.В обстановке строгой секретностиВойна к тому же создает целый клубок хитросплетений судеб. Она беспощадна, она цинична. У нее свои правила, свои обычаи. Она обнажает самую суть человека, выпячивает наружу как его лучшие качества, так и выявляет все самые укромные уголки души, где таились злость, предательство, малодушие.Вот уже тридцать лет прошло с тех дней, когда меня в числе других бойцов Сухумского батальона с соблюдением всех правил секретности вызвали поближе к линии боевого соприкосновения. В воздухе висела гнетущая тишина, которая была предвестником сражения. Видимо, последнего сражения, которое мы должны были дать уже надломленному в июльском наступлении врагу. Перемирие, заключенное при посредничестве России, было очень зыбким. Все понимали, что абхазы не остановятся на достигнутом, а грузины не захотят исполнять условия мирового соглашения. И мы точно знали, что по-доброму, по-хорошему нашу землю никто не оставит, никто нас просто так не впустит в наши же дома и квартиры. Поэтому надо было сделать "контрольный выстрел", добить оккупантов, пока они не очухались, не окрепли после понесенных потерь и утраты выгодных позиций. Все складывалось так, что требовалось идти на штурм. Нужна была воля главнокомандующего, и он ее проявил. А нам в свою очередь надо было выполнить приказ и освободить Родину от нечисти.Грузин соскучилсяОт нас требовали соблюдать тишину, скрытно передвигаться, не показывать свое присутствие так близко от линии фронта. Но кто же нас удержит? Чтобы как-то скоротать время, и из любопытства мы приходили к нижнему мосту через Гумисту. Там с обеих сторон были блокпосты, которые были представлены абхазской, грузинской сторонами и, как наблюдатели и гаранты невозобновления боевых действий, российские миротворцы. В их задачу входило мониторить ситуацию, поддерживать порядок на мосту. Не было бы этой проклятой войны, именно так встретились бы эти двое, теплые слова, похлопывания по плечам, с доброй улыбкой. Но теперь ситуация иная. Теперь мы враги. Дима демонстративно отстранился от грузина, отошел на дистанцию и резко спросил: "Ну, что хотел? Зачем вызывал на встречу?" Я знаю Диму всю жизнь, по интонации понял, что, не ровен час, может и оружие достать. "Дима! Что с тобой? Соскучился я! Хотел увидеться!" Диму даже перекосило слегка: "Ты поэтому воюешь с нами?! И, соответственно, со мной?!" – "Я не с вами воюю. Я воюю с пришельцами. С этими конфедератами, казаками и так далее. К вам у меня нет вопросов, их не пропущу!" – стал оправдываться он. – "Да кто тебя спрашивать будет?! – резко осадил его Дима. – Если больше нечего сказать, иди... воюй дальше! А там видно будет!"Так мы и разошлись, мы к своим, он к Сухуму. К нашей столице. Которую мы совсем скоро освободим от таких "защитников". Мы будем непреклонны в своих намерениях и своего добьемся. Жаль, что великая Победа достанется нам ценой огромных потерь. Светлая память павшим!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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овна, история, колумнисты, абхазия, сухум, 30-летие дня победы и независимости абхазии