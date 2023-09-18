https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-19-sentyabrya-1048047880.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T17:20+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Во вторник, 19 сентября, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-80%.

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погода в абхазии