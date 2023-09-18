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Ученый и бесстрашный воин: вспоминая Адгура Инал-Ипа

Ученый и бесстрашный воин: вспоминая Адгура Инал-Ипа

18 сентября 1993 года в ходе наступления абхазской армии при освобождении Сухума погибли 23 человека, среди них награжденный посмертно орденом Леона Адгур... 18.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-18T12:00+0300

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Адгур Инал-Ипа начал свой боевой путь в первые дни Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском фронте, в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия.Бадрак Авидзба, SputnikКандидат наук в рядах защитниковВступив в ряды защитников Родины, Адгур Инал-Ипа (сын выдающегося абхазского историка Шалвы Инал-Ипа – ред.) стал выполнять задачи, связанные с созданием укрепленных сооружений, противотанковых рвов в районе холма Кутышха, совершать вылазки.В октябре 1992 года по инициативе Мушни Хварцкия с группой товарищей Адгур Инал-Ипа приступил к разработке оружия для поражения надводных целей противника.28 ноября 1992 года приказом министра обороны была официально сформирована группа для создания минилодки-торпеды, руководителем группы становится кандидат технических наук Адгур Инал-Ипа."Фактически нужно было создать дрон, управляемый дистанционно, мне кажется, что и сейчас это непростая задача. Адгур работал над этим проектом с несколькими другими ребятами, и они довели это дело до конца", – рассказал Бжания.Используя свои связи в Институте космических исследований, Адгуру полулегально удалось достать в Москве оборудование и электронику для создания экспериментального экземпляра."Первые ходовые испытания в Гудауте прошли успешно. Однако во время одного из последующих испытаний в условиях штормовой погоды изделие потеряло управление и затонуло, не дотянув нескольких метров до причала. Тем не менее наработанный опыт, знания и энергия руководителя позволили группе уже в Пицунде на базе ВМФ "Касатка" в течение короткого времени создать и испытать образцы радиоуправляемых минилодок-торпед, способных поражать надводные цели в радиусе пяти-шести километров", – говорится в тексте наградного листа Адгура Инал-Ипа.Яркий образАхра Бжания познакомился с Адгуром Инал-Ипа в конце 80-х годов, после у них появились и родственные связи."Затем сестра Адгура Арда и мой брат Батал поженились, и мы стали общаться уже на родственном уровне. Потом был период, когда Адгур заканчивал аспирантуру в Институте космических исследований в Москве, и мы с ним ежедневно общались, обсуждали музыку, политику, шахматы и все на свете", – говорит Бжания.В памяти Ахры Бжания образ Адгура Инал-Ипа остался очень ярким и запоминающимся.Адгур Инал-Ипа принимал участие в запуске спутника на один из двух спутников Марса – Фобос."Это фантастическое событие даже по нашим временам, и, конечно, большая гордость, что ученый из Абхазии принимал в этом участие. Адгур принимал участие в разработке зонда, это самая сложная финальная задача этой миссии. Она сорвалась, потому что система ориентации самой ракеты не довела зонд до места назначения. Но тем не менее это говорит о том, какого уровня был Адгур", – сказал Бжания.Несмотря на то, что Адгур Инал-Ипа был ученым, его нельзя было назвать "ботаником", который сидел только за книжками и ничем больше не интересовался, заметил Бжания.В последние дни сентябрьского перемирия Адгур по заданию разведки в качестве наблюдателя должен был попасть в Сухум и переправить на абхазскую сторону дискеты с нужной информацией и программами.В это время начались боевые действия, и он присоединился к одному из подразделений 2-й бригады. Дойдя с боями до села Яштуха, Адгур Инал-Ипа погиб 18 сентября 1993 года."Адгуру казалось, что он что-то недодает, мне кажется, что эта мысль съедала его, он хотел быть в самой гуще. Ему казалось, что сопровождение кораблей и патрулирование побережья – этого мало, что надо сделать еще больше", – говорит Ахра Бжания.Именно эта мысль заставила его пойти в наступление с пехотинцами, в результате чего Адгур погиб, сказал Бжания.Поэт и ученый Владимир Зантария отмечает, что Адгур Инал-Ипа был человеком высоких моральных качеств, был настоящим интеллигентом.Зантария убежден, что если бы Адгур Инал-Ипа уцелел на войне, то подобно тому, как Алеко Гварамия стал всемирно известным математиком, он был бы физиком с мировым именем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190918/Bzhaniya-ob-Adgure-Inal-Ipa-reshimost-i-muzhestvo-v-nem-sochetalis-s-intellektom--1028441083.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/kremnievyy-chelovek-pamyati-mushni-khvartskiya-1042997933.html

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