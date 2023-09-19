https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/azerbaydzhan-nachal-operatsiyu-po-vosstanovleniyu-konstitutsionnogo-stroya-v-nagornom-karabakhe-1048058934.html
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе
Совместное заявление России, Армении и Азербайджана, обговаривающее условия мира в Нагорном Карабахе, было подписано главами трех государств 10 ноября 2022... 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T13:18+0300
2023-09-19T13:18+0300
2023-09-19T14:28+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского Министерства обороны."В целях обеспечения положений трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", – говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что армянская сторона систематически обстреливала азербайджанские позиции, занималась минированием азербайджанских территорий, увеличивала число окопов и блиндажей, что стало причиной усиления напряженности.Из строя будут выводиться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения, говорится в заявлении Министерства обороны. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут.О проводимых мероприятиях были информированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Карабахе, менее трех лет назад. Согласно его условиям, военные прекратили боевые действия, остались на занимаемых позициях и обменялись пленными, Москва направила в Карабах миротворцев, а Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230522/pashinyan-zayavil-chto-gotov-priznat-nagornyy-karabakh-azerbaydzhanskim-1045931068.html
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нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан, новости
нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан, новости
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе
13:18 19.09.2023 (обновлено: 14:28 19.09.2023)
Совместное заявление России, Армении и Азербайджана, обговаривающее условия мира в Нагорном Карабахе, было подписано главами трех государств 10 ноября 2022 года.
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу азербайджанского Министерства обороны.
"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что армянская сторона систематически обстреливала азербайджанские позиции, занималась минированием азербайджанских территорий, увеличивала число окопов и блиндажей, что стало причиной усиления напряженности.
Из строя будут выводиться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения, говорится в заявлении Министерства обороны. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут.
О проводимых мероприятиях были информированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Карабахе, менее трех лет назад. Согласно его условиям, военные прекратили боевые действия, остались на занимаемых позициях и обменялись пленными, Москва направила в Карабах миротворцев, а Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.