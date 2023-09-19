Картина войны Амирана Адлейба
09:00 19.09.2023 (обновлено: 09:12 19.09.2023)
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаАмиран Адлейба (справа)
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба – Народный художник Абхазии, кавалер высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" III степени. Ему принадлежат работы, которые стали неотъемлемой частью абхазской культуры, в том числе "Кинжал", установленный в Парке Славы в Сухуме.
О том, какой вклад художник внес в борьбу народа Абхазии за свободу и независимость, и как события войны сказались на его творчестве, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Дневник войны
Вспоминая события тридцатилетней давности, художник Амиран Адлейба говорит, что непосредственно военным действиям предшествовало напряжение в отношениях между Абхазией и Грузией.
Причина тому – попытки грузинских властей продолжать ущемлять права абхазского населения, нежелание считаться с интересами коренных жителей республики.
За несколько лет до войны был создан Народный форум Абхазии "Аидгылара", главной целью которого стала защита прав и интересов жителей республики. В работе организации принимало участие большое количество людей, в том числе представители творческих профессий. Среди них был и герой нашего рассказа - скульптор Амиран Адлейба.
"Мы тоже принимали участие в работе форума, каждый делал то, что было в его силах. Безусловно, все понимали, что война возможна. Но при этом я надеялся на то, что такого вероломного нападения на Абхазию не будет. То, что рост фашизма и национализма в Грузии может привести к таким последствиям, можно было предположить, но я не ожидал, что Ельцин и Шеварднадзе (президенты России и Грузии - Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе - прим.ред) устроят этот заговор", – поделился он предвоенными воспоминаниями.
Начавшаяся война разрушила планы молодого человека на мирную беззаботную жизнь. О нападении грузинских войск Амирану Адлейба рассказали товарищи, которые пришли в его сухумскую мастерскую. Узнав шокирующую новость, скульптор сказал, что грузины совершили большую ошибку, что уже можно поздравлять друг друга с победой и с тем, что Абхазия наконец-то освободится от гнета соседней республики.
Затем Амиран и его друзья направились на Красный мост. Там уже собирался народ, в основном, люди были безоружными, а те, у кого было оружие, стали давать отпор наступавшим гвардейцам.
"Безусловно, война – это испытание. Когда война неожиданно переступает порог твоего дома, когда смерть смотрит человеку в глаза, а он – в ее, то через это испытание становится понятно, на что он способен. Многие ребята не растерялись в этих условиях, они подняли оружие. Война ставит каждого человека на свое место, показывает его истинное лицо", – поделился рассуждениями художник.
После начала войны Амиран Адлейба помогал эвакуировать женщин, детей и стариков которое остались в столице. В результате ему удалось вывести из осажденного Сухума около сорока человек. Беженцев повезли в Гудаутский район.
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаАмиран Адлейба (второй справа)
Амиран Адлейба (второй справа)
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
"На следующий день после начала войны наши бойцы заняли позиции на выезде из Сухума, на Универсаме. Два-три дня мы находились в селе Эшера, потом приступили к гуманитарным делам. Мы с Нугзаром Логуа и Амираном Гуния организовали очамчырский штаб. Наша работа заключалась в том, чтобы помогать нашим бойцам в боевом оснащении. Спустя какое-то время мы с Нугзаром направились на Восточный фронт на вертолете, мы побывали на всех позициях", – рассказывает художник.
Амиран Адлейба остался в селе Члоу вместе с односельчанами, которые стояли на защите населенного пункта, готовые в любой момент дать отпор врагу. Несмотря на тревожную обстановку, художник не бросал любимое дело. Когда появлялось немного времени, он брал карандаш и бумагу и начинал делать наброски.
Помимо этого, с самого начала войны он стал вести дневник, записывал различные истории и факты, свидетелем которых был. Позднее некоторые его записи появились в разных периодических изданиях.
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаХроника войны в дневниках Амирана Адлейба
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© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаХроника войны в дневниках Амирана Адлейба
2/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаХроника войны в дневниках Амирана Адлейба
3/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаХроника войны в дневниках Амирана Адлейба
4/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаХроника войны в дневниках Амирана Адлейба
5/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
© Foto / предоставил Амиран АдлейбаАмиран Адлейба
6/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба
1/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
2/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
3/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
4/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
5/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Хроника войны в дневниках Амирана Адлейба
6/6
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба
Автор скромно отмечает, что война детально изучена, существует множество публикаций на эту тему, и поэтому его мемуары не столь интересны с точки зрения изучения истории войны. При этом он не исключил, что когда-нибудь дневник может выйти отдельной книгой.
"Мои бумаги лежали под подушкой, рядом лежали оружие и патронташ. Потом я перешел в группу Сергея Цвижба (художник – прим.), он был моим учителем, я испытывал к нему большое уважение. Когда нам сообщили, что нужна помощь в освобождении села Кочара, я отправился вместе с его группой. В населенном пункте необходимо было прочесать местность, мы принимали в этом участие", – говорит Адлейба.
Информационная война
Амиран Адлейба принимал участие и в борьбе на информационном фронте. Ему и еще нескольким людям поручили собирать факты о боевых действиях для Абхазского радио. Художник бывал на различных позициях на Восточном фронте, собирал актуальную информацию о военной обстановке и передавал данные, чтобы жители республики могли узнать о текущей ситуации практически из первых рук.
Кроме того, ценность представляют фотографии, которые делал Рамин Каджая во время совместных вылазок с Адлейба.
"Он привез фотоаппарат, и предложил мне вместе ходить по позициям и фотографировать. Мы пешком обходили места расположения наших бойцов, до конца войны я был рядом с ним", – отмечает Адлейба.
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
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© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
2/3
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
3/3
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
1/3
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
2/3
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
3/3
© Foto / предоставил Амиран Адлейба
Амиран Адлейба с бойцами Восточного фронта
Говоря о творчестве, художник отмечает, что часто отражал трагичные эпизоды из истории абхазского народа. В первую очередь, ему была близка тема махаджирства (насильственное переселение абхазов в Османскую империю - прим.ред) .
Незадолго до нападения Грузии он принимал участие в конкурсе, который проводился среди абхазских художников и скульпторов, его темой как раз было выбрано махаджирство. После войны Адлейба удалось найти некоторые свои работы невредимыми, но многие были украдены или испорчены.
"В работах было много трагизма, к тому же, было и предчувствие войны. Наверное, я уже ощущал, то что нам предстоит. После войны, безусловно, в работах также отражались эти ассоциации, от них я не смог отойти и сегодня, от той драмы, которую пережил народ", – говорит скульптор.
День Победы в 1993 году Амиран Адлейба встретил в родном селе Члоу. Он вспоминает, как, глядя с высокого холма, на котором расположен его родовой дом, он наблюдал за салютом, который устроили в Сухуме в честь освобождения столицы от грузинских захватчиков. То, что он чувствовал в тот момент, трудно передать словами -все вокруг ликовало, все радовались долгожданной Победе.
30 сентября 2017, 10:06
30 сентября 2023 года исполняется 30 лет со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.