https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/kartina-voyny-amirana-adleyba-1048032051.html

Картина войны Амирана Адлейба

Картина войны Амирана Адлейба

Амиран Адлейба – Народный художник Абхазии, кавалер высшей государственной награды "Ахьдз-Апша" III степени. Ему принадлежат работы, которые стали неотъемлемой... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T09:00+0300

2023-09-19T09:00+0300

2023-09-19T09:12+0300

в абхазии

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/0e/1047483916_0:45:1069:646_1920x0_80_0_0_91abc90599a439b7ccc40aa247ee7fcb.jpg

О том, какой вклад художник внес в борьбу народа Абхазии за свободу и независимость, и как события войны сказались на его творчестве, читайте в материале Sputnik.SputnikДневник войныВспоминая события тридцатилетней давности, художник Амиран Адлейба говорит, что непосредственно военным действиям предшествовало напряжение в отношениях между Абхазией и Грузией. За несколько лет до войны был создан Народный форум Абхазии "Аидгылара", главной целью которого стала защита прав и интересов жителей республики. В работе организации принимало участие большое количество людей, в том числе представители творческих профессий. Среди них был и герой нашего рассказа - скульптор Амиран Адлейба."Мы тоже принимали участие в работе форума, каждый делал то, что было в его силах. Безусловно, все понимали, что война возможна. Но при этом я надеялся на то, что такого вероломного нападения на Абхазию не будет. То, что рост фашизма и национализма в Грузии может привести к таким последствиям, можно было предположить, но я не ожидал, что Ельцин и Шеварднадзе (президенты России и Грузии - Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе - прим.ред) устроят этот заговор", – поделился он предвоенными воспоминаниями.Начавшаяся война разрушила планы молодого человека на мирную беззаботную жизнь. О нападении грузинских войск Амирану Адлейба рассказали товарищи, которые пришли в его сухумскую мастерскую. Узнав шокирующую новость, скульптор сказал, что грузины совершили большую ошибку, что уже можно поздравлять друг друга с победой и с тем, что Абхазия наконец-то освободится от гнета соседней республики.Затем Амиран и его друзья направились на Красный мост. Там уже собирался народ, в основном, люди были безоружными, а те, у кого было оружие, стали давать отпор наступавшим гвардейцам."Безусловно, война – это испытание. Когда война неожиданно переступает порог твоего дома, когда смерть смотрит человеку в глаза, а он – в ее, то через это испытание становится понятно, на что он способен. Многие ребята не растерялись в этих условиях, они подняли оружие. Война ставит каждого человека на свое место, показывает его истинное лицо", – поделился рассуждениями художник.После начала войны Амиран Адлейба помогал эвакуировать женщин, детей и стариков которое остались в столице. В результате ему удалось вывести из осажденного Сухума около сорока человек. Беженцев повезли в Гудаутский район."На следующий день после начала войны наши бойцы заняли позиции на выезде из Сухума, на Универсаме. Два-три дня мы находились в селе Эшера, потом приступили к гуманитарным делам. Мы с Нугзаром Логуа и Амираном Гуния организовали очамчырский штаб. Наша работа заключалась в том, чтобы помогать нашим бойцам в боевом оснащении. Спустя какое-то время мы с Нугзаром направились на Восточный фронт на вертолете, мы побывали на всех позициях", – рассказывает художник.Амиран Адлейба остался в селе Члоу вместе с односельчанами, которые стояли на защите населенного пункта, готовые в любой момент дать отпор врагу. Несмотря на тревожную обстановку, художник не бросал любимое дело. Когда появлялось немного времени, он брал карандаш и бумагу и начинал делать наброски. Помимо этого, с самого начала войны он стал вести дневник, записывал различные истории и факты, свидетелем которых был. Позднее некоторые его записи появились в разных периодических изданиях. Автор скромно отмечает, что война детально изучена, существует множество публикаций на эту тему, и поэтому его мемуары не столь интересны с точки зрения изучения истории войны. При этом он не исключил, что когда-нибудь дневник может выйти отдельной книгой."Мои бумаги лежали под подушкой, рядом лежали оружие и патронташ. Потом я перешел в группу Сергея Цвижба (художник – прим.), он был моим учителем, я испытывал к нему большое уважение. Когда нам сообщили, что нужна помощь в освобождении села Кочара, я отправился вместе с его группой. В населенном пункте необходимо было прочесать местность, мы принимали в этом участие", – говорит Адлейба.Информационная войнаАмиран Адлейба принимал участие и в борьбе на информационном фронте. Ему и еще нескольким людям поручили собирать факты о боевых действиях для Абхазского радио. Художник бывал на различных позициях на Восточном фронте, собирал актуальную информацию о военной обстановке и передавал данные, чтобы жители республики могли узнать о текущей ситуации практически из первых рук.Кроме того, ценность представляют фотографии, которые делал Рамин Каджая во время совместных вылазок с Адлейба. "Он привез фотоаппарат, и предложил мне вместе ходить по позициям и фотографировать. Мы пешком обходили места расположения наших бойцов, до конца войны я был рядом с ним", – отмечает Адлейба.Говоря о творчестве, художник отмечает, что часто отражал трагичные эпизоды из истории абхазского народа. В первую очередь, ему была близка тема махаджирства (насильственное переселение абхазов в Османскую империю - прим.ред) . Незадолго до нападения Грузии он принимал участие в конкурсе, который проводился среди абхазских художников и скульпторов, его темой как раз было выбрано махаджирство. После войны Адлейба удалось найти некоторые свои работы невредимыми, но многие были украдены или испорчены."В работах было много трагизма, к тому же, было и предчувствие войны. Наверное, я уже ощущал, то что нам предстоит. После войны, безусловно, в работах также отражались эти ассоциации, от них я не смог отойти и сегодня, от той драмы, которую пережил народ", – говорит скульптор.День Победы в 1993 году Амиран Адлейба встретил в родном селе Члоу. Он вспоминает, как, глядя с высокого холма, на котором расположен его родовой дом, он наблюдал за салютом, который устроили в Сухуме в честь освобождения столицы от грузинских захватчиков. То, что он чувствовал в тот момент, трудно передать словами -все вокруг ликовало, все радовались долгожданной Победе.30 сентября 2023 года исполняется 30 лет со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре. В ходе боевых действий погибли тысячи человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/podkhodyaschego-momenta-moglo-ne-byt-kak-na-voyne-sozdavalis-semi-1047346201.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170930/15-let-v-zemle-kinzhal-mira-amirana-adlejba-1021985848.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадрак Авидзба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101954/47/1019544701_0:84:720:804_100x100_80_0_0_b66392ff5ac31a685f2b792af0a1596f.jpg

овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история