https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/peskov-kreml-obespokoen-rezkoy-eskalatsiey-v-nagornom-karabakhe-1048063071.html
Песков: Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе
Песков: Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T18:10+0300
2023-09-19T18:10+0300
2023-09-19T18:10+0300
россия
дмитрий песков
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Кремль обеспокоен резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что российские военные работают над тем, чтобы вернуть стороны в политико-дипломатическое русло, основа которого - трехсторонние соглашения. Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя.Ведомство уточнило, что цели армии - армянские военные объекты. В Ереване происходящее назвали агрессией и подчеркнули, что армянских подразделений в Карабахе нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/zakharova-zayavila-chto-azerbaydzhan-ne-soobschal-moskve-ob-operatsii-zaranee-1048061216.html
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россия, дмитрий песков
Песков: Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Кремль обеспокоен резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По Карабаху - мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что российские военные работают над тем, чтобы вернуть стороны в политико-дипломатическое русло, основа которого - трехсторонние соглашения.
Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя.
Ведомство уточнило, что цели армии - армянские военные объекты. В Ереване происходящее назвали агрессией и подчеркнули, что армянских подразделений в Карабахе нет.