https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/zakharova-zayavila-chto-azerbaydzhan-ne-soobschal-moskve-ob-operatsii-zaranee-1048061216.html

Захарова заявила, что Азербайджан не сообщал Москве об "операции" в Карабахе заранее

Захарова заявила, что Азербайджан не сообщал Москве об "операции" в Карабахе заранее

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация об азербайджанской "антитеррористической операции" в... 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T16:01+0300

2023-09-19T16:01+0300

2023-09-19T18:10+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация об азербайджанской "антитеррористической операции" в Карабахе поступила российским миротворцам за несколько минут до начала самой операции."В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", – говорится в сообщении.Во время брифинга Захарова подчеркнула, что Москва очень встревожена резкой эскалацией конфликта. "Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", – подчеркнула она.По словам Захаровой, все шаги для урегулирования проблемы уже были прописаны в комплексе трехсторонних соглашений между Россией, Арменией и Азербайджаном, заключенных с 2020 по 2023 годы.В последнее время усилиями международных посредников начали формироваться предпосылки для разрешения конфликта, в том числе шли поставки гуманитарной помощи, сказала представитель МИД. Она добавила, что в сложившейся обстановке российские миротворцы продолжают выполнять свои задачи.Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что из строя будут выводиться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/azerbaydzhan-nachal-operatsiyu-po-vosstanovleniyu-konstitutsionnogo-stroya-v-nagornom-karabakhe-1048058934.html

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