https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/premera-dokumentalnogo-filma-abkhazskaya-bronya-sostoyalas-gume-1048065720.html

Премьера документального фильма "Абхазская броня" состоялась на "Гуме"

Премьера документального фильма "Абхазская броня" состоялась на "Гуме"

Портрет абхазского воина, элементы и особенности брони воссоздал художник Батал Джапуа. 19.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Премьера документального фильма "Абхазская броня" состоялась на культурно-деловой платформе "Гума" в Сухуме во вторник, 19 сентября.Картина была снята в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК - прим.ред) и организации "Алашара" о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа "Амазара".Он также поблагодарил историков, археологов Дмитрия Счастного и Шандора Кайтан, за участие в съемках "Абхазской брони".В фильме Батал Джапуа рассказывает о том, что в древние времена образ абхазского воина был ярким и запоминающимся. Так продолжалось вплоть до начала ХХ века. Панцирь, который создал художник, второй на его счету. Он основан на археологических находках, сделанных историком Юрием Вороновым."Византийские войска штурмовали гарнизон, следы битвы остались под слоем мелкого щебня, который засыпали и зацементировали глиной. В этом культурном слое были найдены пластины этого доспеха, также был найден полноценный панцирь", - говорит Джапуа.Приблизительный период, к которому относятся доспехи, воссозданные художником – IV-VI века нашей эры. Такие доспехи носили не рядовые воины, их надевали рыцари, и поэтому панцири делали с особой тщательностью, подчеркнул Батал Джапуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dospekhi-apsila-kak-abkhazskiy-khudozhnik-rekonstruiroval-drevnyuyu-boevuyu-bronyu-1042073798.html

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