https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-sentyabrya-1048064590.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 сентября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 19.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-19T19:59+0300

2023-09-19T19:59+0300

2023-09-19T19:59+0300

в абхазии

абхазия

новости

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/0b/1046835654_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_fdc0aa62e7e7aa31693b3806626b91dd.jpg

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В среду, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, погода в абхазии