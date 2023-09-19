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Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 19.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-19T19:59+0300
2023-09-19T19:59+0300
2023-09-19T19:59+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В среду, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 сентября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. В среду, 20 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.