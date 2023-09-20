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Абхазские курорты вошли в топ-10 мест для длительного осеннего отдыха

Абхазские курорты вошли в топ-10 мест для длительного осеннего отдыха

В Абхазии наступил бархатный сезон - время, когда солнце уже не такое жаркое, но море все еще теплое. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T20:42+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Три абхазских курорта вошли в десятку самых популярных мест для длительного осеннего отдыха, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.В тройку лидеров вошли крымские села Изобильное и Танковое, а также поселок Курортное. Абхазские курорты Кындыг, Амзара и Гулрыпш заняли четвертое, седьмое и девятое места в списке. При этом Кындыг стал еще и самым бюджетным направлением, уступив только Танковому. Ночь там, в среднем, обойдется путешественнику в 1200 рублей. Местом, где туристы предпочитают проводить больше всего времени, стало Изобильное. В среднем, длительность поездки туда составляет 21 день.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/gagra-voshla-v-troyku-populyarnykh-mest-dlya-otdykha-u-puteshestvennits-1047992617.html

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