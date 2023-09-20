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Авидзба: считаю неправильными попытки отдельных лиц говорить от имени всей диаспоры
Авидзба: считаю неправильными попытки отдельных лиц говорить от имени всей диаспоры
На пресс-конференции в Сухуме три представителя абхазской диаспоры в Турции – Ирфан Ахуачба, Явуз Гумба и Сание Етлу заявили, что выступают против принятия в... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T22:11+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба заявил, что не считает правильным поведение отдельных членов диаспоры, которые высказываются от имени живущих в Турции абхазов. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. С этим согласился и глава Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махария. "Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии и от имени всей диаспоры высказывающих свое мнение о законе "Об апартаментах". Федерация культурных центров Абхазии, самое крупное объединение абхазов Турции, никого не делегировала для этой цели в Абхазию", - написал он. 20 сентября 2023 года трое представителей абхазской диаспоры в Турции – Ирфан Ахуачба, Явуз Гумба и Сание Етлу заявили, что присоединяются к протесту против принятия в республике закона об апартаментах.На пресс-конференции они сообщили, что провели внутри диаспоры общественную кампанию за отзыв закона из Парламента. На первом этапе активисты собрали 1864 подписи, подписные листы были переданы спикеру Народного Собрания Лаше Ашуба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230728/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1047186307.html
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Авидзба: считаю неправильными попытки отдельных лиц говорить от имени всей диаспоры
22:11 20.09.2023 (обновлено: 23:08 20.09.2023)
На пресс-конференции в Сухуме три представителя абхазской диаспоры в Турции – Ирфан Ахуачба, Явуз Гумба и Сание Етлу заявили, что выступают против принятия в республике закона "Об апартаментах".
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба заявил, что не считает правильным поведение отдельных членов диаспоры, которые высказываются от имени живущих в Турции абхазов. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
"Полномочное представительство Республики Абхазия не обладает информацией о том, что от имени общественных объединений абхазской диаспоры в Турции кто-то делегирован в Абхазии для того чтобы озвучить мнение от имени всей диаспоры. Считаю неправильным поведение отдельных представителей диаспоры, которые берут на себя ответственность высказываться от имени сотни тысяч абхазов, проживающих в Турции", - говорится в сообщении.
С этим согласился и глава Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махария.
"Считаю неправильным поведение представителей абхазской диаспоры, находящихся в эти дни в Абхазии и от имени всей диаспоры высказывающих свое мнение о законе "Об апартаментах". Федерация культурных центров Абхазии, самое крупное объединение абхазов Турции, никого не делегировала для этой цели в Абхазию", - написал он.
20 сентября 2023 года трое представителей абхазской диаспоры в Турции – Ирфан Ахуачба, Явуз Гумба и Сание Етлу заявили, что присоединяются к протесту против принятия в республике закона об апартаментах.
На пресс-конференции они сообщили, что провели внутри диаспоры общественную кампанию за отзыв закона из Парламента. На первом этапе активисты собрали 1864 подписи, подписные листы были переданы спикеру Народного Собрания Лаше Ашуба.