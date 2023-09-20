https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/delo-o-khischenii-62-millionov-rubley-iz-fonda-repatriatsii-napravleno-v-sud-1048081609.html
Дело о хищении 62 миллионов рублей из Фонда репатриации направлено в суд
Дело о хищении 62 миллионов рублей из Фонда репатриации направлено в суд
Подозреваемыми по делу о хищениях путем мошенничества с использованием служебного положения проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, а также Амиран... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T16:53+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Уголовное дело по факту семи эпизодов хищений средств Фонда репатриации было направлено в Сухумский суд, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Подозреваемыми по делу проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, директор "РемСтрой2012" Амиран Лакербая, инженер по технадзору Фонда репатриации Денис Кове, директор РУП "Жилищно-эксплуатационное управление" (ЖЭУ) Заур Ахба, главный инженер "ЖЭУ" Давид Пшанава и индивидуальный предприниматель Яна Цвижба.Генпрокуратура сообщает, хищения совершались с 2013 по 2019 год. В 2013 году 169 тысяч рублей были похищены при устройстве водопровода, канализации и благоустройства в коттеджном поселке в селе Мачара, в 2017 году еще 29 миллионов также было похищено при выполнении работ на наружных сетях водопровода и канализации.В октябре 2017 года 18,9 миллиона были похищены при строительстве жилых домов №7, 8 и 9 на улице Дальской в Мачаре, в 2018 – девять миллионов при капитальном строительстве дома №6 на улице Дальской, 1,9 миллиона – при расчистке водоотводных канав.При выполнении работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации было похищено 3,2 миллиона, при проведении работ по ограждению насосной станции – более 203 тысяч рублей. Подозреваемые свою вину в совершении преступлений не признали. Дело было направлено в суд с обвинительным заключением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/novye-epizody-khischeniy-na-34-milliona-rubley-vyyavili-v-fonde-repatriatsii-1042701814.html
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абхазия, новости, репатриация
Дело о хищении 62 миллионов рублей из Фонда репатриации направлено в суд
16:53 20.09.2023 (обновлено: 17:46 20.09.2023)
Подозреваемыми по делу о хищениях путем мошенничества с использованием служебного положения проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, а также Амиран Лакербая, Денис Кове, Заур Ахба, Давид Пшанава и Яна Цвижба.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Уголовное дело по факту семи эпизодов хищений средств Фонда репатриации было направлено в Сухумский суд, сообщает
Генеральная прокуратура Абхазии.
По версии следствия, из бюджета фонда было похищено 62,6 миллиона рублей.
Подозреваемыми по делу проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, директор "РемСтрой2012" Амиран Лакербая, инженер по технадзору Фонда репатриации Денис Кове, директор РУП "Жилищно-эксплуатационное управление" (ЖЭУ) Заур Ахба, главный инженер "ЖЭУ" Давид Пшанава и индивидуальный предприниматель Яна Цвижба.
Генпрокуратура сообщает, хищения совершались с 2013 по 2019 год. В 2013 году 169 тысяч рублей были похищены при устройстве водопровода, канализации и благоустройства в коттеджном поселке в селе Мачара, в 2017 году еще 29 миллионов также было похищено при выполнении работ на наружных сетях водопровода и канализации.
В октябре 2017 года 18,9 миллиона были похищены при строительстве жилых домов №7, 8 и 9 на улице Дальской в Мачаре, в 2018 – девять миллионов при капитальном строительстве дома №6 на улице Дальской, 1,9 миллиона – при расчистке водоотводных канав.
При выполнении работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации было похищено 3,2 миллиона, при проведении работ по ограждению насосной станции – более 203 тысяч рублей.
Подозреваемые свою вину в совершении преступлений не признали. Дело было направлено в суд с обвинительным заключением.