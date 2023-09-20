https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/delo-o-khischenii-62-millionov-rubley-iz-fonda-repatriatsii-napravleno-v-sud-1048081609.html

Дело о хищении 62 миллионов рублей из Фонда репатриации направлено в суд

Дело о хищении 62 миллионов рублей из Фонда репатриации направлено в суд

Подозреваемыми по делу о хищениях путем мошенничества с использованием служебного положения проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, а также Амиран... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T16:53+0300

2023-09-20T16:53+0300

2023-09-20T17:46+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Уголовное дело по факту семи эпизодов хищений средств Фонда репатриации было направлено в Сухумский суд, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Подозреваемыми по делу проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, директор "РемСтрой2012" Амиран Лакербая, инженер по технадзору Фонда репатриации Денис Кове, директор РУП "Жилищно-эксплуатационное управление" (ЖЭУ) Заур Ахба, главный инженер "ЖЭУ" Давид Пшанава и индивидуальный предприниматель Яна Цвижба.Генпрокуратура сообщает, хищения совершались с 2013 по 2019 год. В 2013 году 169 тысяч рублей были похищены при устройстве водопровода, канализации и благоустройства в коттеджном поселке в селе Мачара, в 2017 году еще 29 миллионов также было похищено при выполнении работ на наружных сетях водопровода и канализации.В октябре 2017 года 18,9 миллиона были похищены при строительстве жилых домов №7, 8 и 9 на улице Дальской в Мачаре, в 2018 – девять миллионов при капитальном строительстве дома №6 на улице Дальской, 1,9 миллиона – при расчистке водоотводных канав.При выполнении работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации было похищено 3,2 миллиона, при проведении работ по ограждению насосной станции – более 203 тысяч рублей. Подозреваемые свою вину в совершении преступлений не признали. Дело было направлено в суд с обвинительным заключением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/novye-epizody-khischeniy-na-34-milliona-rubley-vyyavili-v-fonde-repatriatsii-1042701814.html

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