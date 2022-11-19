https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/novye-epizody-khischeniy-na-34-milliona-rubley-vyyavili-v-fonde-repatriatsii-1042701814.html

Новые эпизоды хищений на 34 миллиона рублей выявили в Фонде репатриации

Новые эпизоды хищений на 34 миллиона рублей выявили в Фонде репатриации

Хищения имущества фонда происходили во время строительных работ в коттеджном поселке по улице Дальская в селе Мачара. 19.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-19T13:35+0300

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СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Пять новых эпизодов хищений на сумму более 34,2 миллиона рублей выявили в Генпрокуратуре Абхазии в ходе расследования по уголовному делу о хищениях в Фонде репатриации. Об этом сообщается на сайте ведомства. По заявлению ведомства бывший министр по репатриации Беслан Дбар:Также экс-директором РУП "Аибга" Госкомитета по репатриации Давидом Пшанава по предварительному сговору с Денисом Кове в ходе устройства наружных сетей водопровода и канализации похищено 169 тысяч рублей.Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса республики (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - прим. ред).Ранее Генеральная прокуратура возбудила дело в отношении Дбар, Лакербая и Кове по факту причинения Фонду репатриации имущественного ущерба на сумму более 25 миллионов рублей. Лакербая и Кове были взяты под домашний арест, а Дбар - объявлен в розыск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/prezident-abkhazii-poruchil-proverit-dannye-o-vozmozhnykh-khischeniyakh-pri-remonte-achguary-1042656237.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html

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