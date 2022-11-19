https://sputnik-abkhazia.ru/20221119/novye-epizody-khischeniy-na-34-milliona-rubley-vyyavili-v-fonde-repatriatsii-1042701814.html
Новые эпизоды хищений на 34 миллиона рублей выявили в Фонде репатриации
Новые эпизоды хищений на 34 миллиона рублей выявили в Фонде репатриации
Хищения имущества фонда происходили во время строительных работ в коттеджном поселке по улице Дальская в селе Мачара. 19.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-19T13:35+0300
2022-11-19T13:35+0300
2022-11-19T13:35+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/31/1030463116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c62207ddb09a90649b620d9c9c67e8cc.jpg
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Пять новых эпизодов хищений на сумму более 34,2 миллиона рублей выявили в Генпрокуратуре Абхазии в ходе расследования по уголовному делу о хищениях в Фонде репатриации. Об этом сообщается на сайте ведомства. По заявлению ведомства бывший министр по репатриации Беслан Дбар:Также экс-директором РУП "Аибга" Госкомитета по репатриации Давидом Пшанава по предварительному сговору с Денисом Кове в ходе устройства наружных сетей водопровода и канализации похищено 169 тысяч рублей.Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса республики (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - прим. ред).Ранее Генеральная прокуратура возбудила дело в отношении Дбар, Лакербая и Кове по факту причинения Фонду репатриации имущественного ущерба на сумму более 25 миллионов рублей. Лакербая и Кове были взяты под домашний арест, а Дбар - объявлен в розыск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221116/prezident-abkhazii-poruchil-proverit-dannye-o-vozmozhnykh-khischeniyakh-pri-remonte-achguary-1042656237.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/genprokuratura-abkhazii-otchitalas-o-kolichestve-faktov-khischeniya-v-2021-godu-1041604255.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103046/31/1030463116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6757f9c8d7df97a1c2da8feaecff9299.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Новые эпизоды хищений на 34 миллиона рублей выявили в Фонде репатриации
Хищения имущества фонда происходили во время строительных работ в коттеджном поселке по улице Дальская в селе Мачара.
СУХУМ, 19 ноя - Sputnik.
Пять новых эпизодов хищений на сумму более 34,2 миллиона рублей выявили в Генпрокуратуре Абхазии в ходе расследования по уголовному делу о хищениях в Фонде репатриации. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
По заявлению ведомства бывший министр по репатриации Беслан Дбар:
по предварительному сговору с директором РУП "Жилищно-эксплуатационное управление" Зауром Ахба, директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером технадзора Фонда репатриации Денисом Кове с декабря 2017 года по декабрь 2019 года во время строительства домов № 7,8 и 9 в коттеджном поселке в Мачаре похитил 19,9 миллиона рублей;
по предварительному сговору с Амираном Лакербая и Денисом Кове с марта 2018 года по декабрь 2019 года во время строительства дома №6 в коттеджном поселке похитили 9,01 миллиона рублей;
по предварительному сговору с Амираном Лакербая путем изготовления фиктивного договора подряда на расчистку водоотводных канав на территории поселка похищено 1,9 миллиона рублей;
по предварительному сговору с Зауром Ахба, главным инженером РУП "ЖЭУ" Давидом Пшанава и индивидуальным предпринимателем Яной Цвижба с ноября 2019 по апрель 2020 года во время устройства наружных сетей водопровода и канализации в коттеджном поселке похищено 3,1 миллиона рублей.
Также экс-директором РУП "Аибга" Госкомитета по репатриации Давидом Пшанава по предварительному сговору с Денисом Кове в ходе устройства наружных сетей водопровода и канализации похищено 169 тысяч рублей.
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса республики (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - прим. ред).
Ранее Генеральная прокуратура возбудила дело
в отношении Дбар, Лакербая и Кове по факту причинения Фонду репатриации имущественного ущерба на сумму более 25 миллионов рублей. Лакербая и Кове были взяты под домашний арест, а Дбар - объявлен в розыск.