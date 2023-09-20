https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/dogovorennost-o-polnom-prekraschenii-ognya-byla-dostignuta-v-karabakhe-1048073702.html

Договоренность о полном прекращении огня была достигнута в Карабахе

Договоренность о полном прекращении огня была достигнута в Карабахе

На территории Нагорно-Карабахской республики вторые сутки продолжается азербайджанская антитеррористическая операция. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T11:54+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. В Нагорном Карабахе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий, сообщает Sputnik Армения.Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российских миротворцев. Оно начнет действовать с 13:00 среды, 20 сентября. Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя.Ведомство уточнило, что цели армии – армянские военные объекты. В Ереване происходящее назвали агрессией и подчеркнули, что армянских подразделений в Карабахе нет. Также Минобороны сообщило, что о проводимых мероприятиях были информированы командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. В свою очередь представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что эта информация не соответствует действительности, и миротворцев предупредили лишь за несколько минут до начала боевых действий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-evakuirovali-bolee-tysyachi-detey-iz-nagornogo-karabakha-1048073488.html

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