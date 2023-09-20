Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-evakuirovali-bolee-tysyachi-detey-iz-nagornogo-karabakha-1048073488.html
Российские миротворцы эвакуировали более тысячи детей из Нагорного Карабаха
Российские миротворцы эвакуировали более тысячи детей из Нагорного Карабаха
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T11:29+0300
2023-09-20T11:38+0300
россия
армения
азербайджан
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048072184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1306a3b3f1aef96f4d143b6ed0040c8e.jpg
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали 1049 детей из наиболее опасных районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны России."Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения", – говорится в сообщении.Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорно-Карабахской республики. В заявлении ведомства подчеркивается, что с 12:00 вторника, 19 сентября, были зафиксированы многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что операция проводится для "восстановления конституционного строя". Для этого будут уничтожаться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут
https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/peskov-kreml-obespokoen-rezkoy-eskalatsiey-v-nagornom-karabakhe-1048063071.html
россия
армения
азербайджан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048072184_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d77a850af39ce57f46aedf620231bdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, армения, азербайджан, новости
россия, армения, азербайджан, новости

Российские миротворцы эвакуировали более тысячи детей из Нагорного Карабаха

11:29 20.09.2023 (обновлено: 11:38 20.09.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали 1049 детей из наиболее опасных районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения", – говорится в сообщении.
Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорно-Карабахской республики. В заявлении ведомства подчеркивается, что с 12:00 вторника, 19 сентября, были зафиксированы многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Абхазия, 1920, 19.09.2023
Песков: Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Нагорном Карабахе
Вчера, 18:10
Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что операция проводится для "восстановления конституционного строя". Для этого будут уничтожаться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0