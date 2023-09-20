https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-evakuirovali-bolee-tysyachi-detey-iz-nagornogo-karabakha-1048073488.html

Российские миротворцы эвакуировали более тысячи детей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более тысячи детей из Нагорного Карабаха

Азербайджан начал операцию по "восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T11:29+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Российские миротворцы эвакуировали 1049 детей из наиболее опасных районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны России."Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения, из них 1049 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения", – говорится в сообщении.Миротворцы продолжают выполнять свои задачи на территории Нагорно-Карабахской республики. В заявлении ведомства подчеркивается, что с 12:00 вторника, 19 сентября, были зафиксированы многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что операция проводится для "восстановления конституционного строя". Для этого будут уничтожаться позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры обстреливаться не будут

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/peskov-kreml-obespokoen-rezkoy-eskalatsiey-v-nagornom-karabakhe-1048063071.html

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