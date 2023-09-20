https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/kolybel-geroya-vystavka-k-yubileyu-pobedy-otkrylas-v-sukhume-1048087848.html

Колыбель героя: выставка к юбилею Победы открылась в Сухуме

Колыбель героя: выставка к юбилею Победы открылась в Сухуме

Выставка приурочена к 30-летию Победы и Независимости республики и к официальному открытию Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T19:45+0300

2023-09-20T19:45+0300

2023-09-20T19:45+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Колыбель, воспитавшая воина" открылась на культурно-деловой платформе "Гума" в Сухуме в среду, 20 сентября.Кроме того, на выставке были представлены фотографии времен войны, сделанные на линии фронта и не только. Выставка была организована Государственным музеем ОВНА имени Сергея Дбар и Всемирным абхазо-абазинским конгрессом. "Абхазская колыбель - это наша история, судьба, наследие. Очень сложно смотреть сегодня в глаза матерей и слушать их рассказы о колыбелях, в которых они растили своих детей, очень сложно забирать их у матерей. Но это колыбели воспитали абхазских героев", - сказала директор музея Гугуца Джикирба.Руководитель сухумского офиса ВААК Тимур Реквава подчеркнул, что Конгресс всегда с трепетом относится к проектам, связанным с историей Абхазии. "Мы высоко ценим все мероприятия, связанные с сохранением памяти погибших воинов. От имени всего нашего коллектива хочу сказать большое спасибо матерям, которые воспитали таких героев. Эта выставка - событие, которое сохраняет память о наших солдатах", - сказал он. Экспозиция будет доступна для посещения до 21 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/kartina-voyny-amirana-adleyba-1048032051.html

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