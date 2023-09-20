https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/migranyan-o-poteplenii-otnoshenii-rossii-i-gruzii-abkhazii-bespokoitsya-nechego-1048078194.html

Мигранян о потеплении отношении России и Грузии: Абхазии беспокоиться нечего

Мигранян о потеплении отношении России и Грузии: Абхазии беспокоиться нечего

Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T15:02+0300

2023-09-20T15:02+0300

2023-09-20T16:09+0300

абхазия

россия

грузия

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0b/1033192288_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_452534222ef291c57370ea330641ec5a.jpg

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Некое потепление отношений между Россией и Грузией происходит не за счет Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik российский историк, профессор МГИМО Андраник Мигранян.Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией. Так как Тбилиси воздержался от конфронтации, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более что Грузия используется как одна из возможностей для обхода санкций, отметил Мигранян.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию. Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям. 10 мая 2023 года возобновилось авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/sgb-gruzii-zayavila-chto-v-strane-planiruyutsya-besporyadki-s-tselyu-smeny-vlasti-1048038504.html

абхазия

россия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, грузия, международные отношения