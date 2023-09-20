https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/migranyan-o-poteplenii-otnoshenii-rossii-i-gruzii-abkhazii-bespokoitsya-nechego-1048078194.html
Мигранян о потеплении отношении России и Грузии: Абхазии беспокоиться нечего
Мигранян о потеплении отношении России и Грузии: Абхазии беспокоиться нечего
Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T15:02+0300
2023-09-20T15:02+0300
2023-09-20T16:09+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Некое потепление отношений между Россией и Грузией происходит не за счет Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik российский историк, профессор МГИМО Андраник Мигранян.Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией. Так как Тбилиси воздержался от конфронтации, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более что Грузия используется как одна из возможностей для обхода санкций, отметил Мигранян.После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию. Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям. 10 мая 2023 года возобновилось авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230918/sgb-gruzii-zayavila-chto-v-strane-planiruyutsya-besporyadki-s-tselyu-smeny-vlasti-1048038504.html
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абхазия, россия, грузия, международные отношения
Мигранян о потеплении отношении России и Грузии: Абхазии беспокоиться нечего
15:02 20.09.2023 (обновлено: 16:09 20.09.2023)
Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией, считает политолог Андраник Мигранян.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Некое потепление отношений между Россией и Грузией происходит не за счет Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik
российский историк, профессор МГИМО Андраник Мигранян.
"Я бы хотел успокоить своих абхазских друзей и общественность, которая знает меня, что если даже идет некое потепление с Грузией, это не за счет Абхазии, так что абхазам нечего беспокоиться и нервничать", – подчеркнул эксперт.
Улучшение отношений между Россией и Грузией – это результат трезвого подхода грузинского руководства к тому, что происходит в мире и, в частности, с Россией.
Так как Тбилиси воздержался от конфронтации, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более что Грузия используется как одна из возможностей для обхода санкций, отметил Мигранян.
После начала военной спецоперации на востоке Украины Киев и западные партнеры стали давить на Тбилиси с требованием открыть второй фронт против России и "вернуть" себе Абхазию и Южную Осетию.
Власти Грузии исключили вероятность втягивания страны в военные действия против России, кроме того, Тбилиси не присоединился к антироссийским санкциям.
10 мая 2023 года возобновилось авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в 2019 году.