https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/minprosvescheniya-abkhazii-pristupilo-k-razdache-uchebnikov-dlya-8-9-klassov-1048075665.html
Минпросвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8-9 классов
Минпросвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8-9 классов
Учебники на сумму более 22,1 миллиона рублей были приобретены при поддержке Министерства просвещения России, фонда "Русский мир" и правительства Абхазии. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T13:24+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8 и 9 классов, рассказал глава ведомства Инал Габлия."Для нас это большая победа и большая поддержка для родителей учеников, потому что стоимость книг велика. Зачастую, особенно в многодетных семьях, это большая нагрузка для бюджета семьи. Надеюсь, дети с ответственностью отнесутся, будут беречь книги, ни в коем случае не писать, не рисовать в них", – сказал он.Министр подчеркнул, что ответственность за сохранность книг и использование учебников лежит на директорах и педагогах школ. Он добавил, что учителя не имеют права требовать от учеников покупать иные учебники, и все, что выдано Министерством просвещения, обязательно к использованию.Учебники для 8-9 классов – это третья партия, приобретенная для школьников Министерством просвещения Абхазии. В 2022 году были куплены и доставлены учебники для 1-7 и 10-11 классов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/situatsiyu-v-sfere-obrazovaniya-obsudili-na-soveschanii-u-prezidenta-abkhazii-1047990255.html
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абхазия, новости, школа, сухум, учеба
Минпросвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8-9 классов
Учебники на сумму более 22,1 миллиона рублей были приобретены при поддержке Министерства просвещения России, фонда "Русский мир" и правительства Абхазии.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство просвещения Абхазии приступило к раздаче учебников для 8 и 9 классов, рассказал глава ведомства Инал Габлия.
По его словам, из России в Абхазию доставлено 32 749 экземпляров учебников по алгебре, русскому языку, литературе, истории России и всеобщей истории.
"Для нас это большая победа и большая поддержка для родителей учеников, потому что стоимость книг велика. Зачастую, особенно в многодетных семьях, это большая нагрузка для бюджета семьи. Надеюсь, дети с ответственностью отнесутся, будут беречь книги, ни в коем случае не писать, не рисовать в них", – сказал он.
Министр подчеркнул, что ответственность за сохранность книг и использование учебников лежит на директорах и педагогах школ. Он добавил, что учителя не имеют права требовать от учеников покупать иные учебники, и все, что выдано Министерством просвещения, обязательно к использованию.
Учебники для 8-9 классов – это третья партия, приобретенная для школьников Министерством просвещения Абхазии. В 2022 году были куплены и доставлены учебники для 1-7 и 10-11 классов.