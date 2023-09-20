https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/okolo-sta-grammov-marikhuany-i-ruchnuyu-granatu-izyali-u-zhitelya-sela-machara-1048090061.html

Около ста граммов марихуаны и ручную гранату изъяли у жителя села Мачара

Около ста граммов марихуаны и ручную гранату изъяли у жителя села Мачара

Задержанный в лесном массиве в районе села Мачара Руслан Меликян пребывал в состоянии наркотического опьянения. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T23:07+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя села Мачара около ста граммов марихуаны и ручную гранату, сообщает пресс-служба МВД республики. Часть наркотиков задержанный хранил при себе, остальную, в виде сушенных стеблей и листьев, обнаружили в доме Меликяна. Там же были изъяты кусты конопли, которые хозяин дома выращивал в подсобке. Кроме того, сотрудники МВД обнаружили в коробке в шкафу корпус ручной гранаты Ф-1. Экспертиза выявила, что боеприпас технически исправен и пригоден к использованию.Руслану Меликяну вменяются три уголовно наказуемых деяния - незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта, культивирование наркосодержащих растений и незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230919/bolee-120-grammov-metadona-izyali-v-sukhume-u-grazhdanina-uzbekistana-1048057635.html

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