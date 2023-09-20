https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/pashinyan-erevanu-neyasny-punkty-o-vyvode-vs-armenii-1048077439.html

Пашинян: Еревану неясны пункты о выводе ВС Армении

Пашинян: Еревану неясны пункты о выводе ВС Армении

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T13:51+0300

2023-09-20T13:51+0300

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армения

никол пашинян

азербайджан

нагорно-карабахская республика

новости

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана непонятен пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение министра по общественному телевидению.Пашинян пояснил, что упоминание Армении в тексте "не имеющем отношения к республике", указывает на то, что одной из целей операции в Карабахе было вовлечение Еревана в боевые действия.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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армения, никол пашинян, азербайджан, нагорно-карабахская республика, новости