https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/pashinyan-erevanu-neyasny-punkty-o-vyvode-vs-armenii-1048077439.html
Пашинян: Еревану неясны пункты о выводе ВС Армении
Пашинян: Еревану неясны пункты о выводе ВС Армении
Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T13:51+0300
2023-09-20T13:51+0300
2023-09-20T14:24+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана непонятен пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение министра по общественному телевидению.Пашинян пояснил, что упоминание Армении в тексте "не имеющем отношения к республике", указывает на то, что одной из целей операции в Карабахе было вовлечение Еревана в боевые действия.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html
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армения, никол пашинян, азербайджан, нагорно-карабахская республика, новости
армения, никол пашинян, азербайджан, нагорно-карабахская республика, новости
Пашинян: Еревану неясны пункты о выводе ВС Армении
13:51 20.09.2023 (обновлено: 14:24 20.09.2023)
Во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", цель которых – восстановление конституционного строя.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik
. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для Еревана непонятен пункт о выводе армянских вооруженных сил с территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на видеообращение министра по общественному телевидению.
"В тексте упоминаются ВС Армении и говорится "о выводе оставшихся подразделений ВС Армении из Нагорного Карабаха". Этот факт для нас не совсем понятен в условиях, когда мы неоднократно заявляли, что с октября 2021 года у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", – сказал Пашинян в видеообращении на телевидении.
Пашинян пояснил, что упоминание Армении в тексте "не имеющем отношения к республике", указывает на то, что одной из целей операции в Карабахе было вовлечение Еревана в боевые действия.
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.
Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.