https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html
Вооруженные силы Армении покинут Нагорный Карабах
Вооруженные силы Армении покинут Нагорный Карабах
При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T12:41+0300
2023-09-20T12:41+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Согласно договоренностям, достигнутым между сторонами конфликта, ВС Армении покинут территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования будут распущены. Об этом сообщает Sputnik Армения. Координацию "разоружения местных вооруженных формирований" обеспечат российские миротворцы. Администрация президента Азербайджана сообщает, что завтра, 21 сентября, в городе Евлах пройдет встреча с армянами, живущими в Нагорном Карабахе. На ней обсудят вопросы, связанные с "реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".Азербайджанская антитеррористическая операция "по восстановлению конституционного строя" на территории Нагорно-Карабахской республики продолжается уже вторые сутки. При посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 среды, 20 сентября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/dogovorennost-o-polnom-prekraschenii-ognya-byla-dostignuta-v-karabakhe-1048073702.html
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новости, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан
новости, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан
Вооруженные силы Армении покинут Нагорный Карабах
12:41 20.09.2023 (обновлено: 13:19 20.09.2023)
При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Согласно договоренностям, достигнутым между сторонами конфликта, ВС Армении покинут территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования будут распущены. Об этом сообщает
Sputnik Армения.
Координацию "разоружения местных вооруженных формирований" обеспечат российские миротворцы.
Администрация президента Азербайджана сообщает, что завтра, 21 сентября, в городе Евлах пройдет встреча с армянами, живущими в Нагорном Карабахе. На ней обсудят вопросы, связанные с "реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".
Азербайджанская антитеррористическая операция "по восстановлению конституционного строя" на территории Нагорно-Карабахской республики продолжается уже вторые сутки.
При посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 среды, 20 сентября.