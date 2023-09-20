https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html

Вооруженные силы Армении покинут Нагорный Карабах

Вооруженные силы Армении покинут Нагорный Карабах

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T12:41+0300

2023-09-20T12:41+0300

2023-09-20T13:19+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Согласно договоренностям, достигнутым между сторонами конфликта, ВС Армении покинут территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования будут распущены. Об этом сообщает Sputnik Армения. Координацию "разоружения местных вооруженных формирований" обеспечат российские миротворцы. Администрация президента Азербайджана сообщает, что завтра, 21 сентября, в городе Евлах пройдет встреча с армянами, живущими в Нагорном Карабахе. На ней обсудят вопросы, связанные с "реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики".Азербайджанская антитеррористическая операция "по восстановлению конституционного строя" на территории Нагорно-Карабахской республики продолжается уже вторые сутки. При посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 среды, 20 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/dogovorennost-o-polnom-prekraschenii-ognya-byla-dostignuta-v-karabakhe-1048073702.html

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