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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 сентября

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T18:54+0300

2023-09-20T18:54+0300

2023-09-20T18:54+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В четверг, 21 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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