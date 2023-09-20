https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-21-sentyabrya-1048086090.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T18:54+0300
2023-09-20T18:54+0300
2023-09-20T18:54+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925711_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a28f5e02ef47cd74b17b676a1d855a19.jpg
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В четверг, 21 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0b/1047925711_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3b46245ff15d5e7aafee19120663a5c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 сентября
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. В четверг, 21 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.