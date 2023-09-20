https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html

Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T19:20+0300

2023-09-20T19:20+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Российские военнослужащие погибли во время обстрела в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство обороны России.Обстоятельства случившегося выясняют российские и азербайджанские представители правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия. Ведомство также уточняет, что после 13:00 среды нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не понимает пункта о выводе ВС Армении из Карабаха, так как с октября 2021 года армянских военных на территории республики не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html

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