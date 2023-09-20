https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/rossiyskie-mirotvortsy-pogibli-v-nagornom-karabakhe-1048087560.html
Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T19:20+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Российские военнослужащие погибли во время обстрела в Нагорном Карабахе, сообщает Министерство обороны России.Обстоятельства случившегося выясняют российские и азербайджанские представители правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия. Ведомство также уточняет, что после 13:00 среды нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не понимает пункта о выводе ВС Армении из Карабаха, так как с октября 2021 года армянских военных на территории республики не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/vooruzhennye-sily-armenii-pokinut-nagornyy-karabakh-1048074671.html
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новости, россия, нагорно-карабахская республика
новости, россия, нагорно-карабахская республика
Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik.
Российские военнослужащие погибли во время обстрела в Нагорном Карабахе, сообщает
Министерство обороны России.
"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося выясняют российские и азербайджанские представители правоохранительных органов, которые работают на месте происшествия.
Ведомство также уточняет, что после 13:00 среды нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00.
Согласно договоренностям ВС Армении должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования должны быть разоружены при координации российских миротворцев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван не понимает пункта о выводе ВС Армении из Карабаха, так как с октября 2021 года армянских военных на территории республики не было.