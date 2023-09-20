https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1048088411.html

Украинского разведчика приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Украинского разведчика приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T20:34+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Военнослужащему 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Согласно данным следствия, в марте-апреле 2022 года Долягин с сослуживцами разместился на боевой позиции, расположенной в частном одноэтажном жилом доме в Мариуполе. Долягин дежурил, контролируя проезжую часть улицы Сергея Лазо.17 апреля обвиняемый и другой военнослужащий, чья личность не установлена, задержали мужчину, не участвовавшего в вооруженном конфликте, для выяснения личности.Командование приказало Долягину убить задержанного, так как тот якобы поддерживал цели СВО и оказывает содействие вооруженным силам ДНР. Военнослужащий приказ выполнил, выстрелив мужчине в голову. Свою вину в содеянном Станислав Долягин полностью признал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html

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