https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/ukrainskogo-razvedchika-prigovorili-k-25-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1048088411.html
Украинского разведчика приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
Украинского разведчика приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T20:34+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Военнослужащему 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.Согласно данным следствия, в марте-апреле 2022 года Долягин с сослуживцами разместился на боевой позиции, расположенной в частном одноэтажном жилом доме в Мариуполе. Долягин дежурил, контролируя проезжую часть улицы Сергея Лазо.17 апреля обвиняемый и другой военнослужащий, чья личность не установлена, задержали мужчину, не участвовавшего в вооруженном конфликте, для выяснения личности.Командование приказало Долягину убить задержанного, так как тот якобы поддерживал цели СВО и оказывает содействие вооруженным силам ДНР. Военнослужащий приказ выполнил, выстрелив мужчине в голову. Свою вину в содеянном Станислав Долягин полностью признал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230914/ukrainskiy-voennyy-prigovoren-k-22-godam-tyurmy-za-ubiystvo-mirnogo-zhitelya-1047990017.html
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россия, новости, украина
Украинского разведчика приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство мирного жителя
Сотрудники Следственного комитета России расследуют преступления солдат ВСУ в отношении гражданских лиц.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Военнослужащему 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Станислав Долягин признан виновным в применении запрещенных средств и методов во время войны, а также в убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Согласно данным следствия, в марте-апреле 2022 года Долягин с сослуживцами разместился на боевой позиции, расположенной в частном одноэтажном жилом доме в Мариуполе. Долягин дежурил, контролируя проезжую часть улицы Сергея Лазо.
17 апреля обвиняемый и другой военнослужащий, чья личность не установлена, задержали мужчину, не участвовавшего в вооруженном конфликте, для выяснения личности.
Командование приказало Долягину убить задержанного, так как тот якобы поддерживал цели СВО и оказывает содействие вооруженным силам ДНР. Военнослужащий приказ выполнил, выстрелив мужчине в голову.
Свою вину в содеянном Станислав Долягин полностью признал.