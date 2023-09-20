https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/voyna-lyubvi-ne-pomekha-kak-abkhazskiy-soldat-na-fronte-zhenu-nashel-1048083069.html
Война любви не помеха: как абхазский солдат на фронте жену нашел
Война любви не помеха: как абхазский солдат на фронте жену нашел
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тенгиз Цулукия рассказал Sputnik о том, как на войне он познакомился с будущей супругой и какие препятствия встали... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T17:09+0300
2023-09-20T17:09+0300
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Когда началась война, Тенгизу Цулукия было 24 года. Он только окончил университет, отучился на ветеринара, и начал работать в родном селе Арасадзыхь.Во время войны Тенгиз служил в батальоне Мушни Хварцкия, добровольно отправился с Западного на Восточный фронт, воевал в составе группы "Шьаратын", а еще встретил свою будущую супругу.Все началось со знакомства с Леоном, братом будущей жены Тенгиза – Щаризан Агумаа. С ним мужчина встретился в Новом Афоне перед отправкой на Восточный фронт. Совсем юный 16-летний парень просил Тенгиза забрать его с собой, пытаясь сбежать из-под контроля родителей.С его сестрой Тенгиз познакомился при трагических обстоятельствах. Подробнее о встрече людей, судьбы которых связала война, можно прочитать в нашем материале.
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абхазия, отечественная народа абхазии, обрученные войной, война от первого лица: непридуманные истории, мультимедиа, видео, видео
абхазия, отечественная народа абхазии, обрученные войной, война от первого лица: непридуманные истории, мультимедиа, видео, видео
Война любви не помеха: как абхазский солдат на фронте жену нашел
17:09 20.09.2023 (обновлено: 17:48 20.09.2023)
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Тенгиз Цулукия рассказал Sputnik о том, как на войне он познакомился с будущей супругой и какие препятствия встали на пути пары.
Когда началась война, Тенгизу Цулукия было 24 года. Он только окончил университет, отучился на ветеринара, и начал работать в родном селе Арасадзыхь.
Во время войны Тенгиз служил в батальоне Мушни Хварцкия, добровольно отправился с Западного на Восточный фронт, воевал в составе группы "Шьаратын", а еще встретил свою будущую супругу.
Все началось со знакомства с Леоном, братом будущей жены Тенгиза – Щаризан Агумаа. С ним мужчина встретился в Новом Афоне перед отправкой на Восточный фронт. Совсем юный 16-летний парень просил Тенгиза забрать его с собой, пытаясь сбежать из-под контроля родителей.
С его сестрой Тенгиз познакомился при трагических обстоятельствах. Подробнее о встрече людей, судьбы которых связала война, можно прочитать в нашем материале
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