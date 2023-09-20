Кольцо судьбы: история любви Тенгиза Цулукия и Щаризан Агумава

Мы не знали, что значит "война"Когда началась война, Тенгизу Цулукия было 24 года. Он только окончил университет, где отучился на ветеринара, и начал работать в родном селе Арасадзыхь Очамчырского района.По его словам, то, что война придет в Абхазию, можно было предугадать еще за несколько лет до ее начала. Тогда и образовалась абхазская гвардия, в которую входили юноши, готовые отстаивать интересы свой Родины. Среди этих ребят были Тенгиз и его младший брат. 14 августа, в день начала войны, они вместе с другими членами гвардии находилисьв кемпинге неподалеку от Гумистинского моста.Во время войны Тенгиз служил в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия, добровольно отправился с Западного фронта на Восточный, воевал в составе группы "Шьаратын".Если я вернусьС Леоном Агумава, братом своей будущей жены, Тенгиз встретился в Новом Афоне перед отправкой на Восточный фронт. 16-летний парень просил Тенгиза забрать его с собой, пытаясь сбежат из-под родительского контроля. Сослуживцы называли парня "Малыш", хотя, по словам Тенгиза, он был высоким, статным и очень смелым.О том, что Леон погиб в бою, Тенгиз узнал лишь спустя несколько месяцев, когда попал в дом его родного дяди. Там впервые он и увидел Щаризан. 17-летняя девушка, несмотря на потерю брата, старалась принести пользу и оказывать поддержку фронту. Она устроилась в поликлинику и помогала врачам в рентген-кабинете. Тенгиз часто заходил туда, чтобы увидеть Щаризан.Однажды перед очередным наступлением Тенгиз решил проводить девушку домой. С собой у него было кольцо, которое еще до войны ему подарила сестра, взяв с юноши обещание, что когда-нибудь этим кольцом он обручит свою невесту.Зная, что от прямого предложения Щаризан откажется, Тенгиз написал письмо: "Пусть это кольцо будет у тебя. Если я вернусь живым, мы увидимся. А если не вернусь, пусть оно останется у тебя, как напоминание обо мне", – вспоминает он, смущаясь.Тенгиз вернулся на фронт, участвовал в нескольких наступлениях. В боях пало множество его сослуживцев, из-за несчастного случая умерла сестра, подарившая ему то самое кольцо. Погиб старший брат Щаризан, 18-летний Астамур, ее родные дяди.Тенгиз решил, что война – не время для создания новой семьи, слишком много потерь и смертей вокруг. Щаризан вернула ему кольцо, и Тенгиз решил, что, если судьбе будет угодно, он увидится со своей избранницей вновь.Вторая попыткаПосле войны Тенгиз вернулся к профессии, стал работать ветеринарным врачом на рынке Сухума. Однажды он встретил своего приятеля, двоюродного брата Щаризан, который настоятельно просил молодого человека зайти в гости.Щаризан не спешила с ответом. Спустя неделю терпение Тенгиза иссякло, и он решил перейти к активным действиям. Он пригласил девушку в гости, а по пути сообщил, что у него дома она теперь станет хозяйкой."Она, конечно, стала отнекиваться, но на том все дело и закончилось. Так мы и поженились", – говорит он.Тенгиз и Щаризан в браке 29 лет. У супругов три дочери – Ирина, Гуранда и Алиса. Старшая – врач-педиатр, средняя – юрист, а младшая пошла по стопам отца и стала ветеринаром. Тенгиз шутит, что он воспитал не только троих дочерей, но и жену, ведь она была совсем юной. А потом честно добавляет, что теща его об этом предупреждала.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило проект "Обрученные войной" - цикл материалов об историях людей, судьбы которых связала Отечественная война 1992-1993 годов. История Тенгиза Цулукия и Щаризан Агумаа – одна из них.
Мы не знали, что значит "война"
Когда началась война, Тенгизу Цулукия было 24 года. Он только окончил университет, где отучился на ветеринара, и начал работать в родном селе Арасадзыхь Очамчырского района.
По его словам, то, что война придет в Абхазию, можно было предугадать еще за несколько лет до ее начала. Тогда и образовалась абхазская гвардия, в которую входили юноши, готовые отстаивать интересы свой Родины. Среди этих ребят были Тенгиз и его младший брат. 14 августа, в день начала войны, они вместе с другими членами гвардии находилисьв кемпинге неподалеку от Гумистинского моста.
"Мы тут же подскочили, взяли первое оружие, которое удалось достать, и отправились к Красному мосту. Через три дня мы отошли к универсаму (место на выезде из Сухума в западные районы страны - прим.ред), где простояли несколько дней. Позже мы узнали, что знакомых ребят взяли в плен, и поняли, что война затянется надолго. Мы не знали, что значит "война", поэтому не боялись. Мы были совсем молодыми", – рассказывает мужчина.
Во время войны Тенгиз служил в батальоне Героя Абхазии Мушни Хварцкия, добровольно отправился с Западного фронта на Восточный, воевал в составе группы "Шьаратын".
С Леоном Агумава, братом своей будущей жены, Тенгиз встретился в Новом Афоне перед отправкой на Восточный фронт. 16-летний парень просил Тенгиза забрать его с собой, пытаясь сбежат из-под родительского контроля. Сослуживцы называли парня "Малыш", хотя, по словам Тенгиза, он был высоким, статным и очень смелым.
"Я сказал, что не смогу взять его с собой, не стал брать на себя такую ответственность. Сейчас я думаю о том, что если бы я его забрал, может, он бы остался в живых, кто знает", – делится ветеран.
О том, что Леон погиб в бою, Тенгиз узнал лишь спустя несколько месяцев, когда попал в дом его родного дяди. Там впервые он и увидел Щаризан. 17-летняя девушка, несмотря на потерю брата, старалась принести пользу и оказывать поддержку фронту. Она устроилась в поликлинику и помогала врачам в рентген-кабинете. Тенгиз часто заходил туда, чтобы увидеть Щаризан.
Однажды перед очередным наступлением Тенгиз решил проводить девушку домой. С собой у него было кольцо, которое еще до войны ему подарила сестра, взяв с юноши обещание, что когда-нибудь этим кольцом он обручит свою невесту.
Зная, что от прямого предложения Щаризан откажется, Тенгиз написал письмо:
"Пусть это кольцо будет у тебя. Если я вернусь живым, мы увидимся. А если не вернусь, пусть оно останется у тебя, как напоминание обо мне", – вспоминает он, смущаясь.
Тенгиз вернулся на фронт, участвовал в нескольких наступлениях. В боях пало множество его сослуживцев, из-за несчастного случая умерла сестра, подарившая ему то самое кольцо. Погиб старший брат Щаризан, 18-летний Астамур, ее родные дяди.
Тенгиз решил, что война – не время для создания новой семьи, слишком много потерь и смертей вокруг. Щаризан вернула ему кольцо, и Тенгиз решил, что, если судьбе будет угодно, он увидится со своей избранницей вновь.
Вторая попытка
После войны Тенгиз вернулся к профессии, стал работать ветеринарным врачом на рынке Сухума. Однажды он встретил своего приятеля, двоюродного брата Щаризан, который настоятельно просил молодого человека зайти в гости.
"Вечером я пошел к нему в гости, постучался, никто не открыл. Я уже собирался идти обратно, как услышал звук открывающейся двери, а в проеме стояла Щаризан. Она повзрослела, похорошела", – улыбается он.
Щаризан не спешила с ответом. Спустя неделю терпение Тенгиза иссякло, и он решил перейти к активным действиям. Он пригласил девушку в гости, а по пути сообщил, что у него дома она теперь станет хозяйкой.
"Она, конечно, стала отнекиваться, но на том все дело и закончилось. Так мы и поженились", – говорит он.
Тенгиз и Щаризан в браке 29 лет. У супругов три дочери – Ирина, Гуранда и Алиса. Старшая – врач-педиатр, средняя – юрист, а младшая пошла по стопам отца и стала ветеринаром. Тенгиз шутит, что он воспитал не только троих дочерей, но и жену, ведь она была совсем юной. А потом честно добавляет, что теща его об этом предупреждала.