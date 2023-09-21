https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/problemy-publichnoy-vlasti-v-abkhazii-obsudili-na-nauchnoy-konferentsii-1048096184.html

Проблемы публичной власти в Абхазии обсудили на научной конференции

Проблемы публичной власти в Абхазии обсудили на научной конференции

Научная конференция приурочена к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-й годовщине признания Российской Федерацией... 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T13:00+0300

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2023-09-21T13:00+0300

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30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вторая Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" открылась в Сухуме в четверг, 21 сентября.Открыла форум зампредседателя Конституционного суда Абхазии, замдиректора по науке Института экономики и права Академии наук Абхазии Диана Пилия.Участников научной конференции приветствовал президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук, профессор Зураб Джапуа."Дорогие гости, в жизни каждого народа, в истории каждого государства имеются особые даты, когда реально воплощается заветная, многовековая национальная мечта. Такими основными, наиважнейшими доминантными датами, событиями, чрезвычайно актуальными для абхазского народа, явились 30 сентября 1993 года и 26 августа 2008 года", – подчеркнул Джапуа.С открытием научного форума поздравил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.Федотов отметил важность того, что организаторами конференции выступают люди, профессионально занимающиеся преподаванием и научными исследованиями в области административного права и процесса, практические работники системы государственного управления.Организаторы II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" – Академия наук Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания, Парламента, Конституционного суда, представительства Россотрудничества в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/bzhaniya-priznanie-abkhazii---zakonomernyy-itog-politicheskogo-razvitiya-strany-1047690882.html

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