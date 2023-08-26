https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/bzhaniya-priznanie-abkhazii---zakonomernyy-itog-politicheskogo-razvitiya-strany-1047690882.html

Бжания: признание Абхазии - закономерный итог политического развития страны

Бжания: признание Абхазии - закономерный итог политического развития страны

Торжественное заседание, посвященное 15-летию со Дня признания Абхазии со стороны России, состоялось в Кабинете министров республики в субботу, 26 августа. 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T19:58+0300

2023-08-26T19:58+0300

2023-08-26T21:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/1a/1047692985_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e04162328ef736292bd7d46267a03073.jpg

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Признание независимости Абхазии - закономерный итог ее политического развития, заявил президент республики Аслан Бжания на торжественном заседании, посвященном 15-летию исторической даты. Глава государства подчеркнул, что в борьбе за независимость республики погибли многие сыновья и дочери абхазского народа. Но с окончанием боевых действий появились другие проблемы, которые нужно было решать, проблемы, связанные с послевоенным восстановлением государства в годы блокады. "В тяжелейших условиях послевоенной разрухи и блокады народ сумел выстоять и с твердым намерением формировал свое государство, соответствующее всем критериям международного права. Именно поэтому решение Российской Федерации было обоснованным не только с гуманитарной и исторической точек зрения. Оно исходило из реальных достижений абхазского народа в государственном и политическом строительстве", - заявил Аслан Бжания. Президент подчеркнул, что Россия приняла это решение, несмотря на серьезное давление международного сообщества, и признание стало мощным толчком для социально-экономического и политического развития Абхазии. За прошедшие 15 лет, добавил Бжания, сотрудничество между странами приобрело системный характер, оно затрагивает все сферы развития государства. Кроме того, поддержка России помогает Абхазии укреплять свой статус на международной арене, несмотря на противодействие грузинской стороны. В общей сложности, подчеркнул президент Абхазии, с дружественными странами было подписано около 70 межгосударственных документов. Аслан Бжания подчеркнул, что государственность Абхазии с незапамятных времен отчаянно защищалась всеми поколениями людей, живших на этой земле, и новые поколения продолжать защищать ее впредь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/kosachev-priznanie-nezavisimosti-abkhazii-stalo-reaktsiey-na-bezdeystvie-zapada-1047687264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/vladimir-putin-rossiya-i-vpred-budet-okazyvat-sodeystvie-abkhazskomu-narodu-1047680270.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости